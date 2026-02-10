БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Последен кръг консултации при президента Илияна Йотова

от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Днес тя ще се срещне с АПС, МЕЧ и "Величие"

президентът илияна йотова присъства откриването зимните олимпийски игри италия
Снимка: Президентство на Република България
Президентът Илияна Йотова ще проведе финалните консултации с най-малките парламентарни групи в 51-то НС.

На "Дондуков" 2 ще се явят представители на АПС, МЕЧ и "Величие".

БНТ ще излъчи на живо откритата част от срещите в президентството.

Президентът трябва да обяви и решението си - на кого от възможните кандидати за премиер се спира.

Петима се съгласиха да поемат поста - това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и неговите две заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Ако всичко е наред, президентът трябва да издаде указ за назначаването на правителството, както и да насрочи дата за извънредните парламентарни избори.

От консултациите досега стана ясно, че предпочитаната дата е 19 април.

#последен кръг #президентът Илияна Йотова #АПС #"Величие" #консултации #меч

