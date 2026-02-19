БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в...
Чете се за: 01:37 мин.
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Чете се за: 01:45 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Предупредиха жителите на Елхово за опасно покачване на нивото на река Тунджа

от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Предупредиха жителите на Елхово за опасно покачване на нивото на река Тунджа
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Жителите на Елхово са предупредени за очаквано покачване на нивото на река Тунджа тази вечер.
Информацията е изпратена до местната власт с писмо от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Според прогнозата на системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа към Национален институт по метеорология и хидрология се очаква около 22:00 часа водното ниво в района на града да достигне оранжевия праг на предупреждение.

От община Елхово призовават гражданите да спазват безопасно отстояние от коритото на реката и да не навлизат в ниските и заливни терени. При необходимост следва да бъдат изведени своевременно хора, животни, моторни превозни средства, строителна техника и друго имущество от участъците в близост до речното корито.

Местната власт следи обстановката и е в готовност за реакция при евентуално усложняване на ситуацията.

Гражданите ще бъдат своевременно информирани при промяна на нивата на реката.

#Елхово #река Тунджа

