Иванина Малинова: Навсякъде се справихме добре

Играхме много отборно. Имаше много добра енергия в полето и това много ми хареса. Това заяви волейболистката на Левски Иванина Малинова след категоричната победа срещу Славия в НВЛ. Центърът се отличи като една от най-добрите състезателки в столичното дерби.

"На блокада бяхме много добри и много дисциплинирани. В защита също. Като цяло, мисля, че навсякъде се справихме добре", сподели пред камерата на БНТ Малинова.

На въпрос какъв аспект би подобрила тя в нейната игра, центърът отговори: "Със сигурност на сервис бих искала да поработя малко повече."

Вижте цялото интервю във видеото!