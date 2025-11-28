Шест поредни победи за Левски в женската НВЛ

Левски записа шеста поредна победа в Националната волейболна лига за жени. Момичетата на Радослав Арсов триумфираха в столичното дерби със Славия в зала "Панайот Пондалов" с 3:0 (25:17, 25:17, 25:14).

Така "сините" се изкачиха до втората позиция в класирането с 18 точки, колкото има и лидерът Марица, но пловдивчанки имат мач по-малко и са с перфектен актив. Селекцията на Иван Димитров пък е на седмото място с 5 пункта.

Гостите общо взето предрешиха изхода на първия гейм още в самото му начало, повеждайки с 3:0. Силната игра през центровете Иванина Малинова и Елена Коларова успяваше да запази тази разлика от около 3 точки, въпреки че “белите” успяваха на няколко пъти да се доближат на точка. При 17:15 в тяхна полза, "сините" качиха предавката и затвориха частта с 25:17.

Ролите се обърнаха на старта на втория гейм, когато Славия успя да отвори дистанция от 3 точки при 6:3. Левски обаче запази спокойствие и постепенно започна да топи пасива, а впоследствие успя и да поведе в средата на гейма с 13:10, преди Иван Димитров да поиска първия си таймаут. Историята от откриващата част се повтори и “сините” отново дръпнаха в резултата, слагайки нейния край при 25:17.

Битката за пълномощие в третия гейм бе оспорвана в самото начало, но Левски пое контрол при 15:11, благодарение на по-добрата си игра на сервис и блокада. А при 16:14 гостите взеха следващите 9 точки, с което сложиха точка на спора след малко повече от час.