ИЗВЕСТИЯ

От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

Шест поредни победи за Левски в женската НВЛ

Спорт
Така "сините" се изкачиха до втората позиция в класирането с 18 точки, колкото има и лидерът Марица.

Левски - ЦСКА (волейбол жени)
Снимка: Startphoto.bg
Левски записа шеста поредна победа в Националната волейболна лига за жени. Момичетата на Радослав Арсов триумфираха в столичното дерби със Славия в зала "Панайот Пондалов" с 3:0 (25:17, 25:17, 25:14).

Така "сините" се изкачиха до втората позиция в класирането с 18 точки, колкото има и лидерът Марица, но пловдивчанки имат мач по-малко и са с перфектен актив. Селекцията на Иван Димитров пък е на седмото място с 5 пункта.

Гостите общо взето предрешиха изхода на първия гейм още в самото му начало, повеждайки с 3:0. Силната игра през центровете Иванина Малинова и Елена Коларова успяваше да запази тази разлика от около 3 точки, въпреки че “белите” успяваха на няколко пъти да се доближат на точка. При 17:15 в тяхна полза, "сините" качиха предавката и затвориха частта с 25:17.

Ролите се обърнаха на старта на втория гейм, когато Славия успя да отвори дистанция от 3 точки при 6:3. Левски обаче запази спокойствие и постепенно започна да топи пасива, а впоследствие успя и да поведе в средата на гейма с 13:10, преди Иван Димитров да поиска първия си таймаут. Историята от откриващата част се повтори и “сините” отново дръпнаха в резултата, слагайки нейния край при 25:17.

Битката за пълномощие в третия гейм бе оспорвана в самото начало, но Левски пое контрол при 15:11, благодарение на по-добрата си игра на сервис и блокада. А при 16:14 гостите взеха следващите 9 точки, с което сложиха точка на спора след малко повече от час.

#НВЛ за жени 2025/26 #ЖВК Левски София #ЖВК Славия

Иванина Малинова: Навсякъде се справихме добре
Иванина Малинова: Навсякъде се справихме добре
Бриджит Баджакова: Със сигурност не съм разочарована от днешния ден Бриджит Баджакова: Със сигурност не съм разочарована от днешния ден
Чете се за: 01:17 мин.
Иван Димитров: Доволен съм от развитието на целия мач Иван Димитров: Доволен съм от развитието на целия мач
Чете се за: 01:15 мин.
Радослав Арсов: Помолих отбора да се събере и да изиграе един концентриран мач Радослав Арсов: Помолих отбора да се събере и да изиграе един концентриран мач
Чете се за: 01:52 мин.
Светослав Гоцев: Успехите нa Левски през изминалата година-две не са плод на случайност Светослав Гоцев: Успехите нa Левски през изминалата година-две не са плод на случайност
Чете се за: 03:12 мин.
Добромир Димитров: Успяхме да пречупим Левски с характер и опит Добромир Димитров: Успяхме да пречупим Левски с характер и опит
Чете се за: 02:00 мин.

Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Джип блъсна две деца на пешеходна пътека в Пазарджик
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря реформата...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор
Чете се за: 03:30 мин.
По света
