Иван Димитров: Доволен съм от развитието на целия мач

Старши треньорът на женския волейболен Славия Иван Димитров бе доволен от представянето на своите състезателки, въпреки загубата от Левски с 0:3 в столичното дерби от НВЛ. Специалистът отличи липсата на опит като един от факторите за поражението.

"Не ни стигна малко опит, но съм доволен от развитието на целия мач. Дадох шанс на по-малко състезателки, но те се справяха добре. Левски бе фаворит в мача, беше ясно - втори са в класирането. Пожелаваме им успех оттук нататък", каза Димитров пред БНТ. "Лицето ни беше да играем с хъс. Това го показаха и съм много доволен. Млади момичета имаме в отбора. След напускането на Никол Дулева, в състава има две нови състезателки, като съм доволен от тях", добави той.

Относно напускането на Дулева, старши треньорът на "белите" сподели: "Ще видим тепърва дали ще ни липсва в следващите два кръга."

