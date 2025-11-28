БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

Иван Димитров: Доволен съм от развитието на целия мач

Спорт
Старши треньорът на женския волейболен Славия коментира и напускането на Никол Дулева.

иван димитров доволен съм развитието целия мач
Старши треньорът на женския волейболен Славия Иван Димитров бе доволен от представянето на своите състезателки, въпреки загубата от Левски с 0:3 в столичното дерби от НВЛ. Специалистът отличи липсата на опит като един от факторите за поражението.

"Не ни стигна малко опит, но съм доволен от развитието на целия мач. Дадох шанс на по-малко състезателки, но те се справяха добре. Левски бе фаворит в мача, беше ясно - втори са в класирането. Пожелаваме им успех оттук нататък", каза Димитров пред БНТ.

"Лицето ни беше да играем с хъс. Това го показаха и съм много доволен. Млади момичета имаме в отбора. След напускането на Никол Дулева, в състава има две нови състезателки, като съм доволен от тях", добави той.

Относно напускането на Дулева, старши треньорът на "белите" сподели: "Ще видим тепърва дали ще ни липсва в следващите два кръга."

Вижте цялото интервю във видеото!

Шест поредни победи за Левски в женската НВЛ
Шест поредни победи за Левски в женската НВЛ
Така "сините" се изкачиха до втората позиция в класирането с 18...
Чете се за: 01:55 мин.
Никол Дулева: Продължавам кариерата си в Дубай
Никол Дулева: Продължавам кариерата си в Дубай
Волейболистката на Славия обяви, че се разделя с клуба.
Чете се за: 00:57 мин.
