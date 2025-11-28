БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Румънският министър на отбраната подаде оставка

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази

Йонуц Мощяну призна, че в автобиографията си е посочил неверни данни за висшето си образование

румънският министър отбраната подаде оставка
Слушай новината

Румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну подаде оставка след като призна, че в автобиографията си е посочил неверни данни за висшето си образование. Той изтъкна, че не желае негови "лични грешки" да отклоняват вниманието от работата по гарантиране сигурността на страната от Русия.

Тази седмица румънската преса разкри, че Мощяну е посочил неверни данни за времето на дипломирането си и в кой университет. Румъния има 650 километра граница с Украйна и често регистрира руски дронове във въздушното си пространство.

Премиерът Илие Боложан благодари на Мощяну за работата му през петте месеца като министър на отбраната и назначи за временно изпълняващ длъжността министъра на икономиката Раду Мирута.

#Йонуц Мощяну #румъния #министър на отбраната

Последвайте ни

ТОП 24

Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен мъж в Мадан
1
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен...
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
2
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига Европа
3
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига...
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения, съобщиха от ПП
4
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения,...
Откриват пет нови домове за възрастни хора
5
Откриват пет нови домове за възрастни хора
Предлагат основното образование да завършва в 8-и, а не в 7-и клас
6
Предлагат основното образование да завършва в 8-и, а не в 7-и клас

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Балкани

Папата и Вселенският патриарх прочетоха заедно Символа на вярата в Турция
Папата и Вселенският патриарх прочетоха заедно Символа на вярата в Турция
Втори ден от визитата на папа Лъв XIV в Турция с литургия в Истанбул Втори ден от визитата на папа Лъв XIV в Турция с литургия в Истанбул
Чете се за: 00:42 мин.
Гърция удвоява участието си в програмите на Европейската космическа агенция Гърция удвоява участието си в програмите на Европейската космическа агенция
Чете се за: 01:30 мин.
След решението на Франция за казармата - къде в Европа има военна служба? След решението на Франция за казармата - къде в Европа има военна служба?
Чете се за: 03:10 мин.
Първа визита в чужбина: Папа Лъв XIV в Турция и Ливан Първа визита в чужбина: Папа Лъв XIV в Турция и Ливан
Чете се за: 00:55 мин.
Папа Лъв XIV в Турция: Първо задгранично посещение Папа Лъв XIV в Турция: Първо задгранично посещение
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР) Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Джип блъсна две деца на пешеходна пътека в Пазарджик Джип блъсна две деца на пешеходна пътека в Пазарджик
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Премиерът инспектира скъсаните диги на "Напоителни системи" в Симитли Премиерът инспектира скъсаните диги на "Напоителни системи" в Симитли
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря реформата...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ