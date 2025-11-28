Радослав Арсов: Помолих отбора да се събере и да изиграе един концентриран мач

Старши треньорът на женския волейболен Левски разкри пред камерата на БНТ, че двубоите срещу Славия имат специална стойност за него.
Старши треньорът на женския волейболен Левски Радослав Арсов бе доволен от победата на неговите възпитанички в столичното дерби със Славия. Специалистът разкри пред камерата на БНТ, че двубоите срещу "белите" имат специална стойност за него.
"Аз съм израснал в залата на Славия и ми се върнаха доста сантименти. Една прекрасна публика, която подкрепяше своя отбор и създаде една страхотна обстановка. Никога не е лесно, но истината е, че Славия има своите проблеми и ние се възползвахме от това нещо", коментира Арсов.
"Помолих отбора да се събере, да изиграе един концентриран мач и да извоюва една категорична победа. Разликата в двата отбора е осезаема, така че ние дойдохме за чиста победа и я взехме по най-категоричния начин", добави той.
Въпреки чистата победа, старши треньорът на "сините" отбеляза, че неговият тим трябва да подобри играта си в началото на геймовете.
"Аз го отдавам на това, че не успяваме да запазим достатъчно концентрация. За втори мач се получава едно отпускане и говорим много върху това нещо. Преди мача ги предупредих, но това е работа за концентрация. Опитваме се на тренировка да ги вкараме в такива ситуации, но сега те са още доста млади и все още не успяват да са напълно концентрирани. Смятам, че ще намерим решение на тази наша слабост, за да може да сме още по-категорични", заяви Радослав Арсов.
