Новините 28.11.2025 г.

Акценти за деня:

У НАС

Крис Айзък идва за първи път в България

Легендарният американски музикант Крис Айзък идва за първи път в България. Певецът и китарист ще изнесе концерт у нас на 22 юни 2026 г., което ще бъде негов дебют пред българска публика.

Програма „Библиотека в детската градина“ в София

Столичната община стартира нова програма „Библиотека в детската градина“. Целта е създаване на малки библиотеки във всички 202 общински детски градини в София с подбрани книги за деца от 3 до 7 години.

Национална програма за подкрепа на талантливи ученици в Гоце Делчев

Общинските съветници в Гоце Делчев дадоха съгласие общината да кандидатства по национална програма за подкрепа на талантливи ученици. Проектът ще осигури финансиране за млади дарования в науката, изкуствата и спорта.

СВЯТ

Маколи Кълкин иска продължение на „Сам вкъщи“

Маколи Кълкин отбелязва 35 години от „Сам вкъщи“ с обиколка в САЩ и разкри, че би искал филмът да има продължение. В неговата идея Кевин вече е самотен баща, който трябва да преодолее капаните на собствения си син, за да върне връзката помежду им.

Марая Кери вдъхнови създаването на специални коледни барове

Певицата Марая Кери вдъхнови създаването на специални коледни барове в Ню Йорк, Лос Анджелис, Маями и Лас Вегас, посветени на хита ѝ „All I Want For Christmas Is You“.

Робот помага при сърдечни операции в Берлин

В Берлин лекари демонстрираха как нов робот подпомага сърдечни операции, без да се налага отваряне на целия гръдния кош, което ускорява възстановяването на пациентите.

Мигранти танцуват брейкденс на червени светофари в Мексико Сити

Мигранти от Венецуела, Колумбия и други страни превръщат червените светофари в Мексико Сити в сцена за брейкденс. Младите танцьори изпълняват акробатични номера, докато колите чакат, и получават дребни дарения от шофьорите.

НАУКА И ПРИРОДА

Изкуствен интелект за изследване на морското дъно в Антарктида

Учени използват изкуствен интелект, за да изследват живота на морското дъно в Антарктида. Снимките са направени още през 2019 година от специален кораб, който е снимал дъното на всеки 30 секунди.

Намалява популацията на пингвини Хумболт в Чили

Учени в Чили предупреждават, че популацията на застрашения вид пингвини Хумболт продължава да намалява. По Тихоокеанското крайбрежие на страната живеят 80% от световната популация на тези пингвини, но броят им е спаднал под 20 000 – наполовина по-малко спрямо края на 90-те.

Уччени създадоха първия дигитален мозък на мишка

Учени създадоха първия дигитален мозък на мишка с 10 милиона неврона, използвайки един от най-бързите суперкомпютри в света. Моделът може да помогне за изучаване на болести като Алцхаймер и епилепсия чрез безопасни компютърни експерименти. Симулация на човешкия мозък все още е невъзможна, но може да стане реалност в бъдеще.

Нов метод за извличане на ценни метали от електронен отпадък

Британски стартъп тества нов метод за извличане на ценни метали (злато, сребро, паладий и др.) от електронен отпадък с помощта на специални разтвори. Технологията позволява селективно разтваряне на металите от смлени платки и електрически устройства при стайна температура, без енергоемко топене или силно замърсяващи процеси.

Японец оцеля след нападение на мечка в собствения си двор

Японец оцеля след нападение на мечка в собствения си двор, което стана символ на нарастващия проблем с дивите животни в страната. 68-годишният Кейджи Минатоя е бил нападнат от черна мечка и е получил тежки рани. От април досега в Япония са регистрирани над 100 нападения от мечки, а 13 души са загинали.

СПОРТ

Кристиано Роналдо вероятно няма да пропусне мачовете от Световното, въпреки червен картон

Кристиано Роналдо най-вероятно няма да пропусне мачовете от Световното първенство, въпреки червения картон в квалификациите срещу Ирландия. Дисциплинарната комисия на FIFA го наказа с три мача, но две от срещите са условни с едногодишен изпитателен срок.

Баскетболните ни национали спечелиха срещу Армения

Българският национален отбор по баскетбол за мъже се наложи над Армения с 98:88 като домакин в „Арена Ботевград“. Това е първият мач на отбора от група В на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 г.