Бриджит Баджакова: Със сигурност не съм разочарована от днешния ден

Волейболистката на Славия Бриджит Баджакова коментира загубата от Левски с 0:3 в НВЛ пред камерата на БНТ. Въпреки поражението, този ден беше специален за младата състезателка, която днес празнува своя 19-и рожден ден.

"Със сигурност не беше лош мач. Малко не ни достигна да се включим още малко в него. Може би ни трябваше по-добро посрещане, още малко отборен дух. Но със сигурност не съм разочарована от днешния ден", заяви Баджакова.

"Имахме моменти, в които наистина бяхме близо. Може би, както казах, още малко отборен дух, още малко натиск в самата игра и по-категорично завършване на точките", добави тя.

Баджакова разкри и коя е най-голямата трудност, която изпитва в отбора на Славия.

"Може би, на моменти има едно разделяне в игрището, малко по-странно настроение, но работим върху това и мисля, че не е притеснително", коментира волейболистката на "белите".

