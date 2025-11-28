БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

Бриджит Баджакова: Със сигурност не съм разочарована от днешния ден

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Волейболистката на Славия разкри и коя е най-голямата трудност, която изпитва в отбора на "белите".

бриджит баджакова
Волейболистката на Славия Бриджит Баджакова коментира загубата от Левски с 0:3 в НВЛ пред камерата на БНТ. Въпреки поражението, този ден беше специален за младата състезателка, която днес празнува своя 19-и рожден ден.

"Със сигурност не беше лош мач. Малко не ни достигна да се включим още малко в него. Може би ни трябваше по-добро посрещане, още малко отборен дух. Но със сигурност не съм разочарована от днешния ден", заяви Баджакова.

"Имахме моменти, в които наистина бяхме близо. Може би, както казах, още малко отборен дух, още малко натиск в самата игра и по-категорично завършване на точките", добави тя.

Баджакова разкри и коя е най-голямата трудност, която изпитва в отбора на Славия.

"Може би, на моменти има едно разделяне в игрището, малко по-странно настроение, но работим върху това и мисля, че не е притеснително", коментира волейболистката на "белите".

Вижте цялото интервю във видеото!

Иван Димитров: Доволен съм от развитието на целия мач
Иван Димитров: Доволен съм от развитието на целия мач
Старши треньорът на женския волейболен Славия коментира и...
Чете се за: 01:15 мин.
Шест поредни победи за Левски в женската НВЛ
Шест поредни победи за Левски в женската НВЛ
Така "сините" се изкачиха до втората позиция в класирането с 18...
Чете се за: 01:55 мин.
#Бриджит Баджакова #НВЛ за жени 2025/26 #ЖВК Славия

Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
1
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига Европа
2
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига Европа
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения, съобщиха от ПП
3
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения, съобщиха от ПП
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
4
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
5
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
6
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица

Иванина Малинова: Навсякъде се справихме добре
Иванина Малинова: Навсякъде се справихме добре
Иван Димитров: Доволен съм от развитието на целия мач
Чете се за: 01:15 мин.
Радослав Арсов: Помолих отбора да се събере и да изиграе един концентриран мач
Чете се за: 01:52 мин.
Дий Бост: Върнах се в отбора, за да играя и да се опитвам да спечеля всеки мач
Чете се за: 00:47 мин.
Любомир Минчев изведе националния отбор на първа тренировка
Чете се за: 02:07 мин.
Симона Бакърджиева: Ще нося короната за Мис България със същата гордост, с която нося екипа на Славия
Чете се за: 02:12 мин.

Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Джип блъсна две деца на пешеходна пътека в Пазарджик
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря реформата...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор
Чете се за: 03:30 мин.
По света
