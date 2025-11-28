БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Операции на Израел в Сирия и на Западния бряг: Видео показва убийството на двама палестинци

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Запази

Израелската армия и полиция вече са започнали разследване по случая

операции израел сирия западния бряг видео показва убийството двама палестинци
Снимка: БТА
Слушай новината

Поне 20 души са били убити при израелска военна операция в южната част на Сирия. Израел твърди, че неговите части са попаднали под обстрел докато са извършвали арест на заподозрени членове от ислямистката групировка Джамаа Исламия. Ранени са били шестима израелски войници. ООН сравни с "екзекуция по бързата процедура" убийството на двама невъоръжени палестинци от израелските сили на окупирания Западен бряг. Израелската армия и полиция обявиха, че са започнали разследване по случая.

Израелската гранична полиция е открила огън срещу двама невъоръжени и предаващи се палестинци в Дженин на окупирания Западен бряг, показват кадри на Палестинската телевизия. Според израелската страна двете жертви са били издирвани лица, свързани с терористична мрежа в района. Израел не посочи конкретни обвинения или определена терористична организация. Граничари твърдят, че стрелбата е била предизвикана от подозрителен жест. Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, който е представител на израелската крайна десница, изрази "пълна подкрепа" за действията на военните и полицията.

Итамар Бен-Гвир - министър на националната сигурност на Израел: "Бойците са действали точко както се очаква от тях - терористите трябва да умрат."

ООН осъди този коментар и го определи като обичайна реакция при употреба на прекомерна сила. Палестинската автономна власт определи инцидента като екзекуция и обвини Израел в извършване на военно престъпление. Сходна позиция изрази и Хамас.

И сирийските власти обвиниха Израел във военно престъпление след една от най-смъртоностите израелски операции от свалянето на режима на Асад преди година. Оттогава Израел активизира операциите си в Сирия в опит да държи далеч от границата враждебни бойци. Според Дамаск израелските части са подложили на обстрел село в Южна Сирия и са навлезли в района.

Еяд Тахер- жител на село Бейт Джин, Южна Сирия: "Израелците се опитаха да арестуват мъже от селото, но те оказаха съпротива и избухна престрелка. Тогава израелците се изтеглиха преди да атакуват отново по въздух и с артилерия. Бомбардираха няколко къщи и джамията. Имаше загинали и ранени."

Според израелските военни "въоръжени терористи" са открили огън, израелските части са отвърнали, включително с въздушна подкрепа. Израелската страна е извършвала рутинна операция по задържане на предполагаеми членове на Джамаа Исламия- ливанска сунитска групировка, обстрелвала Израел от Ливан по време на войната в Газа. Арестувани са трима заподозрени за участие в терористични заговори, съобщи Израел.

снимки: БТА

#Западния бряг #конфликт в Сирия #операция на Западния бряг #палестинци #екзекуция #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен мъж в Мадан
1
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен...
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
2
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига Европа
3
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига...
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения, съобщиха от ПП
4
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения,...
Предлагат основното образование да завършва в 8-и, а не в 7-и клас
5
Предлагат основното образование да завършва в 8-и, а не в 7-и клас
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
6
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Близък изток

ООН определи като "безпрецедентна екзекуция" убийството на двама невъоръжени палестинци от Израел
ООН определи като "безпрецедентна екзекуция" убийството на двама невъоръжени палестинци от Израел
Израел бомбардира Сирия: Най-малко 9 жертви при въздушни удари и сухопътна операция Израел бомбардира Сирия: Най-малко 9 жертви при въздушни удари и сухопътна операция
Чете се за: 01:00 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа от фалшиви "инфлуенсъри от Газа" Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа от фалшиви "инфлуенсъри от Газа"
Чете се за: 06:25 мин.
Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут
Чете се за: 01:42 мин.
Нови израелски удари в Газа Нови израелски удари в Газа
Чете се за: 01:02 мин.
Тръмп на вечеря със саудитския принц: Обсъдиха Газа и военно сътрудничество Тръмп на вечеря със саудитския принц: Обсъдиха Газа и военно сътрудничество
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Премиерът инспектира скъсаните диги на "Напоителни системи" в Симитли Премиерът инспектира скъсаните диги на "Напоителни системи" в Симитли
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР) Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Джип блъсна две деца на пешеходна пътека в Пазарджик
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря реформата...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ