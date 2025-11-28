Операции на Израел в Сирия и на Западния бряг: Видео показва убийството на двама палестинци

Поне 20 души са били убити при израелска военна операция в южната част на Сирия. Израел твърди, че неговите части са попаднали под обстрел докато са извършвали арест на заподозрени членове от ислямистката групировка Джамаа Исламия. Ранени са били шестима израелски войници. ООН сравни с "екзекуция по бързата процедура" убийството на двама невъоръжени палестинци от израелските сили на окупирания Западен бряг. Израелската армия и полиция обявиха, че са започнали разследване по случая.

Израелската гранична полиция е открила огън срещу двама невъоръжени и предаващи се палестинци в Дженин на окупирания Западен бряг, показват кадри на Палестинската телевизия. Според израелската страна двете жертви са били издирвани лица, свързани с терористична мрежа в района. Израел не посочи конкретни обвинения или определена терористична организация. Граничари твърдят, че стрелбата е била предизвикана от подозрителен жест. Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, който е представител на израелската крайна десница, изрази "пълна подкрепа" за действията на военните и полицията.

Итамар Бен-Гвир - министър на националната сигурност на Израел: "Бойците са действали точко както се очаква от тях - терористите трябва да умрат."

ООН осъди този коментар и го определи като обичайна реакция при употреба на прекомерна сила. Палестинската автономна власт определи инцидента като екзекуция и обвини Израел в извършване на военно престъпление. Сходна позиция изрази и Хамас.

И сирийските власти обвиниха Израел във военно престъпление след една от най-смъртоностите израелски операции от свалянето на режима на Асад преди година. Оттогава Израел активизира операциите си в Сирия в опит да държи далеч от границата враждебни бойци. Според Дамаск израелските части са подложили на обстрел село в Южна Сирия и са навлезли в района.

Еяд Тахер- жител на село Бейт Джин, Южна Сирия: "Израелците се опитаха да арестуват мъже от селото, но те оказаха съпротива и избухна престрелка. Тогава израелците се изтеглиха преди да атакуват отново по въздух и с артилерия. Бомбардираха няколко къщи и джамията. Имаше загинали и ранени."

Според израелските военни "въоръжени терористи" са открили огън, израелските части са отвърнали, включително с въздушна подкрепа. Израелската страна е извършвала рутинна операция по задържане на предполагаеми членове на Джамаа Исламия- ливанска сунитска групировка, обстрелвала Израел от Ливан по време на войната в Газа. Арестувани са трима заподозрени за участие в терористични заговори, съобщи Израел.

