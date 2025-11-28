БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Програма „Библиотека в детската градина" в София

Столичната община стартира нова програма „Библиотека в детската градина“. Целта е създаване на малки библиотеки във всички 202 общински детски градини в София с подбрани книги за деца от 3 до 7 години.

Инициативата ще обхване близо 38 000 деца, които ще имат по-добър достъп до четене и занимания за ранна грамотност. Програмата предвижда финансиране за нови книги, обучение за учители и участие на родителите в дейностите.

Модел за програмата е успешен пилотен проект в детска градина №29 „Слънце“, където е отбелязан по-богат речник, по-висок интерес към книгите и по-доибра подготовка за първи клас.

