Бебето с 1 000 000 левкоцита беше изписано от ИСУЛ

Бебето, което през месец ноември 2025 г. беше диагностицирано със свръхвисокобройна левкемия (с 1 000 000 левкоцита), беше изписано за домашно лечение след успешна алогенна трансплантация в Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Това съобщиха от лечебното заведение.

От там допълват, че високоспециализираната процедура, която единствена дава шанс за оздравяване на малката пациентка, беше извършена в средата на месец март, а донор стана 4-годишното ѝ братче.

При алогенните трансплантации за донор на стволови клетки се използва не пациента, а друг човек – близък родственик (брат, сестра, майка, баща) или нефамилен донор от Международния донорен регистър. Този тип интервенции са много по-сложни за изпълнение, в сравнение с автоложните, но са единственият метод за пълно излекуване на деца, при които онкологичното заболяване протича много остро или е настъпил рецидив.