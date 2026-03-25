Чете се за: 01:42 мин.
Бебе с тежка левкемия получи втори шанс след трансплантация от братчето си

Бебе с изключително тежка форма на левкемия и рекордно висок брой левкоцити получи шанс за живот след успешна трансплантация в УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ". Донор е четиригодишното му братче, а решаващата операция е извършена преди дни.

Бебето беше диагностицирано през ноември 2025 г. в критично състояние. След месеци лечение лекарските екипи от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев" обедини усилия и стигат до най-важната стъпка – трансплантация на костен мозък.

В края на миналата седмица екипът на Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" извърши алогенна костномозъчна трансплантация на момиченцето.

Процедурата е преминала успешно. И донорът, и пациентът се възстановяват добре. Предстои решаващият период – в следващите 30 - 40 дни лекарите очакват новият костен мозък да започне да функционира.

Според специалистите именно този тип трансплантация дава реален шанс за пълно излекуване при най-тежките случаи. Болницата възобнови подобни операции през август 2025 г. след период на прекъсване.

ТОП 24

Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред почти празна зала
1
Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред...
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
2
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли
3
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и...
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
4
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на българската и румънската полиция
5
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на...
Празнуваме Благовещение
6
Празнуваме Благовещение

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
6
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София

Разширяват достъпа до инвитро програмата в София и на жени без партньор
Разширяват достъпа до инвитро програмата в София и на жени без партньор
Нова онлайн услуга показва безплатните профилактични прегледи за всеки Нова онлайн услуга показва безплатните профилактични прегледи за всеки
Чете се за: 00:47 мин.
Логопеди в два центъра в София помагат безплатно на възрастни, прекарали инсулт Логопеди в два центъра в София помагат безплатно на възрастни, прекарали инсулт
Чете се за: 03:15 мин.
Увеличават се случаите на морбили във Врачанско Увеличават се случаите на морбили във Врачанско
Чете се за: 03:25 мин.
Удължиха до 26 май забраната за износ на инсулини и други медикаменти, но отпада за антибиотици Удължиха до 26 май забраната за износ на инсулини и други медикаменти, но отпада за антибиотици
Чете се за: 01:37 мин.
Заразените деца с морбили в Бяла Слатина не са били ваксинирани Заразените деца с морбили в Бяла Слатина не са били ваксинирани
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Активираха мярката за компенсации за високите цени на горивата
Активираха мярката за компенсации за високите цени на горивата
Чете се за: 04:02 мин.
Общество
С 25% се повишиха цените на билетите от Пловдив до София заради цените на горивата С 25% се повишиха цените на билетите от Пловдив до София заради цените на горивата
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Арестуваха бивш общински съветник в Пловдив по подозрение за купуване на гласове (СНИМКИ) Арестуваха бивш общински съветник в Пловдив по подозрение за купуване на гласове (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Учебен или присъствен ще е 20 април? Учебен или присъствен ще е 20 април?
Чете се за: 01:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Регионалният министър: Резултатите от анализа на финансовото...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Петьо Петров - Еврото не е в Сърбия
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
САЩ изпратили на Иран мирен план от 15 точки, Техеран: Тръмп...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Повдигнаха обвинение на задържаните за 1,2 млн. фалшиви евро
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
