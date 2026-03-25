Бебе с тежка левкемия получи втори шанс след трансплантация от братчето си

Бебе с изключително тежка форма на левкемия и рекордно висок брой левкоцити получи шанс за живот след успешна трансплантация в УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ". Донор е четиригодишното му братче, а решаващата операция е извършена преди дни.

Бебето беше диагностицирано през ноември 2025 г. в критично състояние. След месеци лечение лекарските екипи от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев" обедини усилия и стигат до най-важната стъпка – трансплантация на костен мозък.

В края на миналата седмица екипът на Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" извърши алогенна костномозъчна трансплантация на момиченцето.

Процедурата е преминала успешно. И донорът, и пациентът се възстановяват добре. Предстои решаващият период – в следващите 30 - 40 дни лекарите очакват новият костен мозък да започне да функционира.

Според специалистите именно този тип трансплантация дава реален шанс за пълно излекуване при най-тежките случаи. Болницата възобнови подобни операции през август 2025 г. след период на прекъсване.