Кои са 100-те най-влиятелни личности за годината?

Списание „Тайм“ определи 100-те най-влиятелни личности за тази година. Папа Лъв XIV и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп са сред най-изтъкнатите световни лидери според изданието.

В категорията попадат още държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф. Премерите на Канада Марк Карни и на Израел Бенямин Нетаняху също са в списъка.

Сред малкото жени са датската министър-председателка Мете Фредериксен, премиерът на Япония Санае Такаичи и президентът на Мексико Клаудия Шайнбаум.

Всяка година изданието избира 100 души от различни сектори, включително артисти, музиканти, предприемачи и спортисти. Носителката на „Оскар“ Зоуи Салдана е на първо място в категорията „Титани“.