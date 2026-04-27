Как нови технологични очила могат да предпазват слуха?

Намаляването на слуха вече не е само въпрос на възраст. Слушалки, силна музика, шумни заведения и концерти – все повече млади хора започват да имат проблеми със слуха.

Във Франция се тества нова технология – „умни очила“ с изкуствен интелект, които помагат на хората да чуват по-ясно.

Във вихъра на ежедневната суматоха слагаш очила, за да чуваш по-добре. Не е шега. Умни очила помагат на хората с намален слух.

Сандрин Пубо, жителка на Париж: „Истинската иновация е това фронтално усилване, което ми позволява да чувам разговори, които се водят малко по-далеч или са по-тихи“.

На 55 години парижанката Сандрин Пубо започва да губи слуха си. Със съпруга ѝ решават да изпробват новата технология.

Бенжамен Цафа, основател на фабрика за оптична техника: „Във всяка рамка има микропроцесорна система с шест многопосочни микрофона и два високоговорителя.“

Цената на очилата е над 700 евро. Те са предназначени за хора с лека загуба на слуха, които все още не са се решили да сложат слухов апарат.

Според някои лекари умните очила не са подходящи за по-сериозни случаи.

д-р Ян Нюен, специалист УНГ: „Тези устройства ще бъдат полезни за осигуряването на комфорт, но не могат да възстановят слуха и да заменят работата на специалистите.“

При слуховите апарати също имат технологичен напредък, постигнат чрез изкуствен интелект - те са по-прецизни и по-ефективни.

Мод Форе, специалист за слухови апарати: „Преди слуховите апарати усилваха звука, а сега го анализират. Разликата е съществена.“

При намаляването на външния шум с помощта на изкуствения интелект се вземат предвид индивидуалните нужди. Така човек със слухов апарат може да чува 30% повече думи.

