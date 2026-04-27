Създадоха ново приложение за фотография като алтернатива на Instagram

Лондонският фотограф Алан Шалер е създал приложението Irys – алтернатива на Instagram, насочена към фотографията, без лайкове и натиск от числа.

Платформата е без реклами, не показва броя на последователите и позволява качване на снимки с високо качество и с минимална компресия. Идеята на Алан Шалер е да върне фокуса върху изкуството, след като социалните мрежи все повече залагат на кратки видеа и алгоритми.

Irys предлага и опция за сигнализиране на съдържание, създадено с изкуствен интелект, осигурявайки по-автентична и реална среда за фотографите.