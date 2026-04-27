Артисти превърнаха мадридски квартал в огромно открито ателие

Артисти превърнаха мадридския квартал Маласаня в огромно открито ателие по време на ежегоден фестивал за улично изкуство.

Графити артисти от пет континента рисуваха върху стени, витрини и щори на магазини и барове, като напълно промениха облика на квартала. В инициативата се включиха и ученици, които с ентусиазъм създаваха свои произведения редом с утвърдени световни артисти.

Идеята е да се привлекат повече посетители и да се подкрепи местния бизнес. А събитието още веднъж затвърди бохемския дух на Маласаня – място, известно с артистичната си атмосфера и нощен живот.