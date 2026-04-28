Димитър Тодоранов: Сменихме поколенията и младите могат да печелят медали

Националният отбор по шотокан карате завоюва 21 титли и се нареди втори на европейското първенство в Егер

димитър тодоранов сменихме поколенията младите печелят медали
Снимка: БТА
Слушай новината

Треньорите на българския национален отбор по шотокан карате-до Димитър Тодоранов и Георги Георгиев изразиха оптимизъм за бъдещето на тима след силното представяне на европейското първенство в Егер, Унгария, където България завърши на второ място в отборното класиране.

Селекционерът Тодоранов подчерта, че подмладяването на състава вече дава резултати, като новото поколение състезатели демонстрира не само спортни качества, но и сериозно отношение към развитието на спорта.

"Сменихме поколенията и младите могат да печелят медали, могат да бъдат бойци и пример за обществото. За нас е важно не само да печелим отличия, но и да възпитаваме бъдещи треньори и личности, които да работят с децата“, заяви той.

Той акцентира и върху значението на масовия спорт, като изрази надежда за по-голяма институционална подкрепа.

"Високото спортно майсторство е добра реклама, но това, което наистина променя обществото, е масовостта. Виждаме сериозен ръст и пълни зали – това е най-важният показател“, добави Тодоранов.

Българският тим спечели общо 21 златни медала на шампионата, като седем от тях са при мъжете и жените, а останалите 14 – при младежите и девойките.

Треньорът по ката Георги Георгиев също отчете напредъка на състезателите и подчерта значението на колектива.

"Това поколение показва не само развитие, но и отношение към спорта. Най-радващото е, че се превърнаха в истински отбор – подкрепят се, изградиха приятелства и работят заедно за успеха“, коментира той.

Представянето в Егер затвърждава възходящата линия на българското шотокан карате и дава сериозни основания за оптимизъм пред бъдещите международни състезания.

