Димитър Илиев награди бронзовата медалистка от световния шампионат по таекуондо Дея Пеева

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди с почетен плакет бронзовата медалистка от световното първенство по таекуондо за юноши и девойки в Ташкент Дея Пеева.

Българската състезателка достигна до полуфиналите в категория до 46 кг след четири убедителни победи и без загубен рунд. В срещата за влизане във финала българката отстъпи пред представителката на Тайпе Чиенг Линг Уанг.

„Вие, младите спортисти, сте пример за вашите връстници със своята дисциплина, труд и постоянство. Продължавай да преследваш мечтите си със същата отдаденост и вяра в собствените си възможности. Поздравления за постигнатия успех. Сигурен съм, че те очакват още много победи и медали“, заяви министър Илиев.

С почетен плакет беше отличен и треньорът Венцислав Соколов.