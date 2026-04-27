Владимир Тодоров със сребро от европейската купа по джудо за кадети в Берлин

Българският талант постигна пет победи по пътя към финала и добави втори медал за сезона

Владимир Тодоров със сребро от европейската купа по джудо за кадети в Берлин
Владимир Тодоров спечели сребърно отличие на европейската купа по джудо за кадети, проведена в Берлин, Германия. Българският състезател се представи впечатляващо в категория до 66 килограма, като записа пет последователни победи преди финалния двубой.

В спора за златото Тодоров отстъпи пред представителя на Израел Итамар Коен и заслужено се окичи със сребърния медал. По пътя към финала младият българин елиминира трима представители на домакините – Ростислав Атаманюк, Куентин Ханиш и Мориц Шмид, както и португалеца Томас Силва. В полуфиналите той надделя и над Илкин Гараев от Азербайджан.

Това е второ отличие за Тодоров от началото на сезона, след като по-рано той завоюва бронз на турнир от същия ранг в Азербайджан.

В надпреварата в Берлин участие взеха 737 състезатели от 35 държави, което подчертава високото ниво на конкуренция.

Междувременно във вътрешния календар, френските състезатели доминираха на традиционния турнир "Гладиатор оупън“ в Пловдив, където спечелиха общо 17 отличия (6 златни, 3 сребърни и 8 бронзови). Второто място в отборното класиране зае сливенският клуб "Хаджи Димитър“, а трети се нареди тимът на Хасково.

В състезанието в Пловдив участваха 603 джудисти от 46 клуба от шест държави, а официалното откриване бе направено от заместник-кмета на града Николай Бухалов – двукратен олимпийски шампион по кану-каяк.

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
