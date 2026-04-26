БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:42 мин.
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виктор Костов е шампион на България по сумо за 2026 година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Станислава Атанасова стана №1 при жените.

Снимка: Sport PR Events Managment
Слушай новината

Виктор Костов е абсолютният шампион на България по сумо за 2026 година. Студентът пети курс в специалност „Право“ в Софийския университет си заслужи правото да е №1 сред мъжете от всички категории на държавното първенство.

След над 10 г. пауза на националния шампионат се завърна най-атрактивната категория „Оупън“, в която един срещу друг се борят състезатели от всички категории. Титлата спечели състезаващият се в категория до 85 кг. Виктор Костов. Сребърният медал е за сумист №1 на България за 2025 г. Иван Благоев (до 100 кг), който има сходни интереси като Виктор – извън спорта работи в адвокатска кантора. Бронзовите медали са за Пресиян Михов (до 77 кг) и Симеон Станкович (до 115 кг).

„Чувството е неописуемо. За първи път се боря в категория „Оупън“. Доста години не я е имало на държавното първенство. Много се радвам на завръщането й. Щастлив съм, че успях с моята фигура – до 85 кг, да преборя над 100-килограмови мъже. Най-важното в този спорт е да бъдеш много комплексен, да си бърз, да мислиш и да имаш правилна тактика“, заяви абсолютният шампион Виктор Костов, който в седмицата преди първенството съумява да свали над 5 кг, за да се бори до 85 кг.

Държавното първенство по сумо за 2026 г. е изключително успешно за него, тъй като той триумфира с първа титла при мъжете и в категорията си – до 85 кг. Шампиони в останалите категории при мъжете станаха Ангел Гюров (над 115 кг), Симеон Станкович (до 115 кг), Иван Благоев (до 100 кг), Жулиен Иванов (до 92 кг), Пресиян Михов (до 77 кг) и Георги Аначков (до 70 кг).

Шампионка в категория „Оупън“ при жените стана Станислава Атанасова (до 80 кг). Сребърният медал е за Михаела Христова (до 65 кг). Бронзовите отличия са за Габриела Гигова (до 73 кг) и Анджелика Ангелова (до 80 кг).

Златните медали в отделните категории при жените от държавното първенство по сумо за 2026 г. спечелиха Карина Василева (над 80 кг), Станислава Атанасова (до 80 кг), Габриела Гигова (до 73 кг), Михаела Христова (до 65 кг) , Алекса Венева (до 60 кг), Юлиана Русинова (до 55 кг). и Весела Костова (до 50 кг).

Бяха излъчени и медалистите във възрастите до 21 г., до 18 г. и до 15 г. Общо 565 сумисти участваха на шампионата, който се проведе в Tenta Events до стадион „Академик“ в София.

#Държавно първенство по сумо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Още от: Други спортове

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ