DARA донесе кристалния микрофон от "Евровизия" у нас: Щастлива съм, че целият свят е обърнал глава към България, заяви тя ексклузивно в студиото на БНТ

Енчо Керязов и Весела Лечева откриха фестивала на утринната гимнастика в Ямбол

Над 1000 деца и младежи от 11 области в страната участват в петото издание на форума, съобщиха организаторите от Община Ямбол.

Енчо Керязов и Весела Лечева
Снимка: БТА
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева откриха Националния фестивал на утринната гимнастика в Ямбол. Над 1000 деца и младежи от 11 области в страната участват в петото издание на форума, съобщиха организаторите от Община Ямбол. И тази година той е съпътстван от инициативата „Спортувай с президента“.

Днес не e важно кой ще победи. Важно е да сме заедно и да покажем, че спортът може да обединява, че спортът възпитава, заяви при откриването министърът на младежта и спорта Енчо Керязов. Той припомни, че е стартирал инициативата преди шест години (тогава като заместник-кмет на Ямбол) в местната Езикова гимназия „Васил Карагьозов” с не повече от 50 деца.

„Радвам се на видя, че днес тук има над 1000 деца от цяла България. Днес виждаме, че идеята за утринна гимнастика се е превърнала в кауза – кауза за здрави деца, както физически, така и морално”, каза още Керязов.

Спортът е не само медали, той дава възможност да развиваме здрави физически и психически устойчиви личност, посочи председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Тя насърчи участниците да си поставят високи цели, да работят за тях ежедневно, за да сбъднат мечтите си.

Приветствие към участници и гости отправи и домакинът на събитието - кметът на Ямбол Валентин Ревански. По думите му фестивалът на утринната гимнастика се е превърнал в едно от най-красивите и вдъхновяващи събития за младежите в България. Той посочи, че любовта към спорта трябва да се възпитава от най-ранна възраст и поздрави най-малките участници от детски градини в града, които се представят извън конкурсната програма.

Подкрепа за инициативата засвидетелстваха с присъствието си представителят на Българската федерация „Спорт за всички” Ирен Цветкова, олимпийската шампионка Ивен Горнавоа и носителят на 11 медала от четири олимпийски игри Йордан Йовчев. Сред официалните гости на форума бяха още народните представители от регион Ямбол Стоян Петков, Иван Димитров и Мирена Гуглева-Иванова („Прогресивна България”) и Сейфи Мехмедали (ДПС), областният управител на Ямбол Георги Чалъков и др.

На фестивала, провеждан в линейния парк „Тунджа“ се представят близо 50 отбора от 44 училища в страната по данни на организаторите. Част от предизвикателствата към участниците е и „Президентският тест“, предназначен за оценка на общата физическа годност на деца от 6 до 15 години. Комплексът включва седем популярни двигателни упражнения за измерване на сила, издръжливост, бързина, ловкост и гъвкавост – лицеви опори, коремни преси, бягане „совалка“, дълъг скок, наклон напред, бягане 200/400 м, хвърляне на топка.

Освен инициативата „Спортувай с президента“, фестивалът в Ямбол е допълнен и от националната спортна проява на Българската федерация „Спорт за всички“, посветена на Деня на българския спорт и Световния ден на предизвикателството.

Организираният от Община Ямбол Национален фестивал на утринната гимнастика е част от спортния календар на Министерството на образованието и науката. Подкрепен е от Министерството на младежта и спорта и от Българската асоциация спорт за учащи. Осъществява се с методическата помощ на Националната спортна академия „Васил Левски“.

#министър Енчо Керязов #Весела Лечева

