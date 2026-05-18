БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Това, което ни предстои, е...
Чете се за: 03:00 мин.
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че...
Чете се за: 05:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
DARA донесе кристалния микрофон от "Евровизия" у нас: Щастлива съм, че целият свят е обърнал глава към България, заяви тя ексклузивно в студиото на БНТ

БФЛА стартира национална обиколка за изготвяне на карта на лекоатлетическата инфраструктура

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

Подобна инициатива досега не е реализирана в българската лека атлетика.

БФЛА бус
Снимка: БФЛА
Слушай новината

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) стартира мащабна обиколка на страната, която ще продължи до края на месец май. В рамките на тези близо две седмици представители на централата ще посетят над 30 града, за да се запознаят на място със състоянието на лекоатлетическата инфраструктура в различните региони.

Основната цел е да бъде изготвена подробна карта на всички налични писти, зали и съоръжения в страната – както тези в добро състояние, така и обектите, които се нуждаят от реконструкция, модернизация или изцяло ново развитие. Подобна инициатива досега не е реализирана в българската лека атлетика.

„Искаме да направим реална карта на атлетическата инфраструктура в България, за да имаме ясна представа кой град от какво има нужда. Надявам се след края на тази обиколка вече да разполагаме с конкретна информация за всяко място, в което има лекоатлетически клуб – какво е изградено, какво липсва и какво трябва да бъде подобрено. Само така можем да подредим приоритетите и да насочим усилията си там, където има най-голяма необходимост. Насърчаваме клубовете от цялата страна, които имат нужда от подобряване на инфраструктурата, да се свържат с нас, за да ги включим в графика на срещите“, заяви президентът на БФЛА Георги Павлов.

Той подчерта, че процесът ще бъде дълъг и ще изисква координация между федерацията, държавата, общините и спортните клубове.

„Федерацията може да бъде двигателят на този процес, но реализацията зависи от доброто партньорство между институциите, проектантите и фирмите, които работят в сектора. Най-важното е да се постави началото“, допълни Павлов.

През последните седмици президентът на БФЛА проведе серия от срещи с представители на местната власт, като основна тема в разговорите бе именно развитието на спортната инфраструктура. Като част от тази стратегия са вече осъществените срещи с кметовете на София, Пловдив, Перник и Русе.

От федерацията са категорични, че подобна инициатива е важна стъпка към създаването на по-добри условия за тренировки и развитие на бъдещите поколения български атлети.

#Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
1
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
2
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на моята интернационална кариера
3
DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на...
СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата
4
СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата
Еуфория в самолета от Виена към София, не спират аплодисментите за DARA
5
Еуфория в самолета от Виена към София, не спират аплодисментите за...
Българската песен "Bangaranga" спечели "Евровизия" с историческа преднина
6
Българската песен "Bangaranga" спечели...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Лека атлетика

Маринела Нинева с историческа победа на Маратон Варна
Маринела Нинева с историческа победа на Маратон Варна
Рекорден интерес към Маратон Варна Рекорден интерес към Маратон Варна
Чете се за: 01:05 мин.
Джесика Шилдер триумфира в тласкането на гюле с рекорд в Диамантената лига Джесика Шилдер триумфира в тласкането на гюле с рекорд в Диамантената лига
Чете се за: 03:20 мин.
Божидар Саръбоюков стартира сезона със силно второ място в Шанхай Божидар Саръбоюков стартира сезона със силно второ място в Шанхай
Чете се за: 01:07 мин.
Християн Касабов гледа към медал на световното в Орегон Християн Касабов гледа към медал на световното в Орегон
Чете се за: 02:25 мин.
Зинга Барбоса: Основната ми цел е силно представяне на световното първенство. Зинга Барбоса: Основната ми цел е силно представяне на световното първенство.
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови мечти след триумфа на DARA на "Евровизия 2026"
"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови...
Чете се за: 07:45 мин.
У нас
Еуфорията „Bangaranga“: Песента завладя училището на DARA във Варна Еуфорията „Bangaranga“: Песента завладя училището на DARA във Варна
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
След триумфа на „Евровизия“: Кои са кукерите, станали запазена марка на „Bangaranga“? След триумфа на „Евровизия“: Кои са кукерите, станали запазена марка на „Bangaranga“?
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Победата на DARA завладя и сцената на Малък градски театър "Зад канала" Победата на DARA завладя и сцената на Малък градски театър "Зад канала"
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Премиерът Радев назначи четирима заместник-министри
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова посети завод край Баку, изграден с изцяло...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Първа визита: Премиерът Румен Радев се среща с германския канцлер...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Конфликтът в Близкия изток: Тръмп с ново предупреждение към Иран
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ