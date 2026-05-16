Джесика Шилдер триумфира в тласкането на гюле с рекорд в Диамантената лига

Джесика Шилдер направи рекорд на Диамантената лига в тласкането на гюле, а Арманд Дуплантис спечели овчарския скок по време на първото състезание за сезона на лекоатлетическия турнир. То бе проведено в Шанхай и Къцяо, а вторият кръг е отново в Китай - в Сямън.

Шилдер записа рекордния си опит в петия рунд на гюлето за жени и спечели първото място с 21.09 метра. Това е с 40 см повече от досегашното върхово постижение на нидерландката, както и най-добрият опит при дамите от 2011 насам. Световната шампионка спечели пред американката Чейс Джаксън (20.46) и канадката Сара Митън (20.42).

"За мен това е огромно постижение. Първите състезания за годината винаги са колкото важни, толкова и трудни", каза още Шилдер.

Дуплантис, който през тази година ще преследва шеста поредна титла в Диамантената лига, спечели овчарския скок за мъже с 6.12 метра. Това е рекордно постижение за кръга в Шанхай, в който шведът не успя в три опита да счупи световния рекорд от 6.32 метра. Австралиецът Къртис Маршал завърши втори с 5.80 метра, а французинът Тибо Коле бе трети с 5.70.

"Скок на 6.12 е добре. Радвам се, че направих рекорд на кръга, а това бе основната цел", каза Дуплантис.

Южноафриканецът Гифт Леотлела записа първата си победа в Диамантената лига на 100 метра спринт за мъже, след като спечели фотофиниш срещу кениеца Фердинанд Оманяла и американеца Кенет Беднарек. Леотлела завърши с време 9.97 секунди, а неговите съперници останаха с по стотна назад.

Изключително оспорвано бе на 300 метра с препятствия за мъже, където бразилецът Алисон дос Сантос спечели с 33.01 секунди и четири десети пред норвежеца Карстен Вархолм. Матеуш Лима, също бразиелц, финишира на третата позиция с 33.75 секунди.

Ямайската спринтьорка Шерика Джаксън спечели бягането на 200 метра за жени. Бившата световна шампионка завърши за 22.07 секунди и изпревари с 0.19 Шоне Милър-Уибо от Бахамските острови. Американката Анавиа Батъл спечели третото място с 22.40 секунди.

Кенийската суперзведа Фейт Кипьегон записа 30-а победа в кариерата си в Диамантената лига, след като спечели състезанието на 5000 метра за жени. Трикратната олимпийска шампионка завърши с рекордно за годината време от 14:24.14 минути и спечели пред две състезателки от Етиопия - Ликина Амебоу (14:24.21) и Сенайет Гетачю (14:24.71).

По-рано през деня Матия Фурлани записа рекорд на Италия в скока на дължина с 8.43 метра. Той завърши на първо място пред българина Божидар Саръбоюков (8.07) и узбекистанеца Анвар Анваров (8.01).