Близо 1400 души участваха в благотворителния маратон "Студентите бягат с УАСГ"

Точно 1397 души бяха участниците във второто издание на маратона с благотворителна кауза "Студентите бягат с УАСГ". Събитието се организира от Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ) и е посветено на 17 май - Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта. Българската телеграфна агенция е медиен партньор на маратона.

В първото издание миналата година се включиха 560 души от 23 български университета и четири чуждестранни, но този път бройката е два пъти и половина повече. Набраните средства ще бъдат предоставени на студенти, които се борят с онкологично заболяване.

На 2.5 км победител е Мартин Степанян с време 10:50 минути. Само 19 секунди след него финишира Виктор Крумов, а третото място зае Каролина Колева с време 11:33 минути.

На 5 км първа финишира Веселка Костова с 19:07 минути, следвана от Теодор Стратиев с 19:27 и Стефан Пацов с 20:03.

Победител на 10 км е Петър Драгнев, който измина трасето за 37:41 минути, а след него се наредиха Емил Михов с 38:17 и Александър Тошев с 38:38.

В щафетното бягане на 10 км на първо място се класира отборът на Боян Петров и Васил Георгиев с 43:31 минути, пред Иван Делчев и Гретиен Колев с 46:37 и Виктор Благословинов и Илиян Русев с 51:27 минути.

В маратона се включиха и доброволци от Спасителен клуб България, чужденци, деца, жена с протеза под коляното имаше, както и куче с един от бегачите.

Освен ректорът доц. д-р арх. Гичка Кутова-Каменова от ректорското ръководство тичаха 2,5 км заместник-ректорите проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова и проф. Тони Венелинов. В бягането се включи и деканът на Строителния факултет доц. Д-р Емад Абдулахад, както и Цанко Цанков, който е един от посланиците на маратона. Двукратната олимпийска шампионка по спортна стрелба Мария Гроздева също присъства на откриването заедно със заместник-министъра на образованието акад. Николай Витанов.

В събитието участваха представители на: Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет - София, Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Нов български университет, Лесотехнически университет, Медицински университет - София, Национална спортна академия „Васил Левски“, Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ), Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, Висше училище по телекомуникации и пощи, Висше строително училище „Любен Каравелов“, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Американски университет в България, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Технически университет - Габрово, Технически университет - Варна, Технически университет - Пловдив, Медицински университет - Пловдив, Медицински университет -Варна, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Химикотехнологичен и металургичен университет, Академия на Министерството на вътрешните работи, Национален университет на Сингапур, Виенски университет, Милански политехнически университет, HZ Университет за приложни науки, Академия на сухопътните войски „Николае Бълческу“.

Сред стартиралите имаше чужденци от Германия, Украйна, Гърция, Република Северна Македония, Чехия, Ливан, Обединеното кралство и Мароко.