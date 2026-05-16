Левски отново е господарят във Вечното дерби
Standard and Poor's повиши перспективата пред...
Стефан Стефанов спечели сребърен медал на eврошампионата по борба за юноши и девойки до 17 г.

Радослав Великов и Николай Илиев също стигнаха до финалите.

Стефан Стефанов спечели сребърен медал на европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков, а България излъчи още двама финалисти чрез Радослав Великов и Николай Илиев.

Стефанов постигна три победи на 110 кг и не загуби техническа точка до финала, където обаче загуби с 0:3 срещу Муртаз Багдавадзе (Грузия). По-рано Мерт Мустафов остана на пето място в категория до 55 кг на свободния стил, след като отстъпи на Темури Тутарашвили (Грузия) с 0:11. Петко Саракостов пък загуби малкия финал на 65 кг срещу Ищван Над (Румъния) с 4:15.

В неделя България има още двама финалисти. Първи до битка за златото стигна Радослав Великов, който преодоля трима съперници на 45 кг. Той надви Александър Хамов (Беларус) със 7:0 и Даниел Матей (Румъния) с 11:0, преди да срещне Ерик Газарян на полуфинал. Арменецът водеше със 7:4 половин минута преди края, но Великов направи голям обрат в последните секунди и спечели с 11:7.

Утре 16-годишният български национал ще срещне Марко Кваснюк (Украйна) в битка за злато.

След него и Николай Илиев се класира на финал. Българинът надви Чемал Пурчу (Турция) със 7:5 на старта при 71-килограмовите, след което преодоля последователно Абел Качо (Румъния) с 11:0, Марк Земен (Унгария) с 10:0 и Дмитро Курсенко (Украйна) с 13:3. На финала той ще срещне Артьом Ананян (Русия).

