Християн Касабов гледа към медал на световното в Орегон

Християн Касабов продължава възходящото си развитие в леката атлетика и вече е насочил поглед към следващото голямо предизвикателство – световното първенство в Юджийн, Орегон през август.

След спечелените медали на 110 метра с препятствия от европейските първенства при юношите до 18 и до 20 години, както и трите национални рекорда, поставени в рамките на само пет дни през зимния сезон, българският талант не крие амбициите си.

"Нямам съмнения относно норматива за Орегон, защото още преди две години с треньора ми го покрихме за световното първенство в Лима. Целта ми за Юджийн е минимум финал, а защо не и медал“, заяви Касабов.

Атлетът, който през февруари постигна впечатляващите 7.65 секунди на 60 метра с препятствия, призна, че все още има върху какво да работи в подготовката си.

"Трябва да подобря старта си и да бъда по-агресивен при преминаването на препятствията. Това ми липсваше през зимния сезон, защото заради дребни контузии не успяхме да направим оптимална подготовка. В момента работим върху силата, скоростта и издръжливостта в последните пет препятствия“, обясни той.

Касабов изтъкна и едно от ключовите си предимства спрямо конкуренцията.

"Мога много бързо да превключвам ритъма и това е един от важните фактори. Видя се и на националното първенство до 20 години, когато успях да се откъсна след второто препятствие“, добави младият национал.

Сериозно внимание той отделя и на психическата подготовка.

"Хладнокръвието ми започна да се изгражда през 2024 година, когато участвах в първото си по-голямо състезание при по-възрастните. Постепенно свикнах с напрежението и вече нямам проблеми в психически план“, каза още Касабов.

Сред най-значимите му постижения до момента са сребърният медал от европейското първенство в Тампере и националният рекорд от 13.31 секунди – най-доброто постижение на българин в дисциплината.