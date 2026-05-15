БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Християн Касабов гледа към медал на световното в Орегон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Младият национал в бягането с препятствия поставя високи цели след серия от рекорди и отличия при юношите

Снимка: Пресслужба БФЛА
Слушай новината

Християн Касабов продължава възходящото си развитие в леката атлетика и вече е насочил поглед към следващото голямо предизвикателство – световното първенство в Юджийн, Орегон през август.

След спечелените медали на 110 метра с препятствия от европейските първенства при юношите до 18 и до 20 години, както и трите национални рекорда, поставени в рамките на само пет дни през зимния сезон, българският талант не крие амбициите си.

"Нямам съмнения относно норматива за Орегон, защото още преди две години с треньора ми го покрихме за световното първенство в Лима. Целта ми за Юджийн е минимум финал, а защо не и медал“, заяви Касабов.

Атлетът, който през февруари постигна впечатляващите 7.65 секунди на 60 метра с препятствия, призна, че все още има върху какво да работи в подготовката си.

"Трябва да подобря старта си и да бъда по-агресивен при преминаването на препятствията. Това ми липсваше през зимния сезон, защото заради дребни контузии не успяхме да направим оптимална подготовка. В момента работим върху силата, скоростта и издръжливостта в последните пет препятствия“, обясни той.

Касабов изтъкна и едно от ключовите си предимства спрямо конкуренцията.

"Мога много бързо да превключвам ритъма и това е един от важните фактори. Видя се и на националното първенство до 20 години, когато успях да се откъсна след второто препятствие“, добави младият национал.

Сериозно внимание той отделя и на психическата подготовка.

"Хладнокръвието ми започна да се изгражда през 2024 година, когато участвах в първото си по-голямо състезание при по-възрастните. Постепенно свикнах с напрежението и вече нямам проблеми в психически план“, каза още Касабов.

Сред най-значимите му постижения до момента са сребърният медал от европейското първенство в Тампере и националният рекорд от 13.31 секунди – най-доброто постижение на българин в дисциплината.

#световно първенство по лека атлетика в Оргеон 2026 #Християн Касабов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
2
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
От всяка точка на света: Как да подкрепите DARA в „Евровизия 2026“
3
От всяка точка на света: Как да подкрепите DARA в „Евровизия...
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
4
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
5
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа...
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите
6
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
4
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
5
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Лека атлетика

Зинга Барбоса: Основната ми цел е силно представяне на световното първенство.
Зинга Барбоса: Основната ми цел е силно представяне на световното първенство.
Ивет Лалова сменя лекоатлетическата писта с футболния терен в "Мача на Надеждата" Ивет Лалова сменя лекоатлетическата писта с футболния терен в "Мача на Надеждата"
Чете се за: 02:02 мин.
Българска федерация лека атлетика разполага със собствен транспорт за първи път в 100-годишната си история Българска федерация лека атлетика разполага със собствен транспорт за първи път в 100-годишната си история
Чете се за: 01:25 мин.
Божидар Саръбоюков: Подготовката за лятото беше повече от перфектна Божидар Саръбоюков: Подготовката за лятото беше повече от перфектна
Чете се за: 03:00 мин.
Евгени Игнатов: Организираме мини Балканско първенство, заслужаваме зала Евгени Игнатов: Организираме мини Балканско първенство, заслужаваме зала
Чете се за: 05:10 мин.
Лекотатлетическият турнир за "Купа Роза", посветен на Петя Пендарева, ще се състои на 16 май в Казанлък Лекотатлетическият турнир за "Купа Роза", посветен на Петя Пендарева, ще се състои на 16 май в Казанлък
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия" "Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
Чете се за: 02:37 мин.
Европа
Проф. Стефан Стойнев: Нужни са спешни мерки, но и дългосрочно укрепване на свлачището край Смолян Проф. Стефан Стойнев: Нужни са спешни мерки, но и дългосрочно укрепване на свлачището край Смолян
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мотористи излизат на национален протест срещу поскъпването на...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След свлачището на пътя Смолян - Пампорово: Какви са вариантите за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Очакват се подробности от полицията и прокуратурата след акцията...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Протести на гръцките фермери: Днес решават дали ще блокират...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ