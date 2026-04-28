От доживотна на 20 г. затвор: Намалиха присъдата на мъжа от Перник, пребил до смърт жена си Анита

Върхавният касационен съд намали присъдата на Димитър Димитров от доживотен затвор на 20 години лишаване от свобода за убийството на съпругата му Анита Д. през 2023 г. в гр. Перник. Престъплението е извършено с особена жестокост в условията на домашно насилие.

Тричленен състав на ВКС изменя решението на Апелативен съд – София, като наказанието от 20 години затвор ще бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим. От съда отчитат факта, че смъртоносният побой се е случил при действието на издадена срещу подсъдимия съдебна заповед за защита, както и фактът, че чрез престъплението той е лишил двете си деца от тяхната майка.

Решението не подлежи на обжалване.