Конституционният съд ще разгледа спор за решението България да се включи в Съвета за мир на Доналд Тръмп

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Министерския съвет за установяване на противоконституционност на Решение за задължаване на кабинета да внесе в Народното събрание Проект на Закон за ратифициране на присъединяването на Република България като държава основателка към Устава на Съвета за мира, създаден по инициатива на САЩ. Решението е прието от Народното събрание на 13.03.2026 г.

В днешното заседание на съда са участвали всички 12 конституционни съдии. Определението е прието единодушно.