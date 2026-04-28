770 кг кюнефе и катмер без документи задържаха на на "Капитан Андреево"

Инспектори от Българската агенция по безопасност на храните са иззели 770 кг турски сладкиши на ГКПП „Капитан Андреево“ при съвместна проверка с Агенция „Митници“.

В микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити кашони с кюнефе и катмер без необходимите документи. Продуктите съдържат преработени животински съставки и се считат за потенциално рискови.

Цялото количество е конфискувано и ще бъде унищожено.

От Агенцията по храните подчертават, че граничният контрол е постоянен и цели да не допуска опасни и несъответстващи храни на територията на ЕС.