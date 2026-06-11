Близо 60 заявления за еднократна помощ са подали пострадали от наводнението семейства от с. Тича

Близо 60 заявления за отпускане на помощ от Агенцията за социално подпомагане подадоха семейства от котленското село Тича, чиито имоти пострадаха от наводнението в началото на юни, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Документите им се обработват приоритетно от социалните работници.

Три комисии от дирекция „Социално подпомагане“ – Котел са посетили домовете на засегнатите семейства и са направили оглед на щетите в 30 жилища в с. Тича и 4 жилища в с. Филаретово. Собствениците са били информирани за възможностите да получат подпомагане за покриване на потребностите им от първа необходимост и за възстановяване на унищожено оборудване и обзавеждане.

Пострадалите семейства са подали 29 заявления за отпускане на еднократна финансова подкрепа в размер до 1171 евро и 27 заявления за допълнителна помощ от 1550 евро. Подпомагането се отпуска на домакинствата, които отговарят на критериите за подпомагане, след извършване на социална анкета и оценка на техните потребности и на нанесените от бедствието щети.

Хората, кандидатствали за еднократната помощ до 1171 евро, могат да потърсят подкрепа до 1300 евро и от Фонд „Социална закрила“ към социалното министерство за закупуване на основно обзавеждане и оборудване за дома. Кандидатстването по Фонда се извършва през общините.