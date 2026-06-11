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Близо 60 заявления за еднократна помощ са подали пострадали от наводнението семейства от с. Тича

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наводнението село тича военни доброволци включват разчистването

Близо 60 заявления за отпускане на помощ от Агенцията за социално подпомагане подадоха семейства от котленското село Тича, чиито имоти пострадаха от наводнението в началото на юни, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Документите им се обработват приоритетно от социалните работници.

Три комисии от дирекция „Социално подпомагане“ – Котел са посетили домовете на засегнатите семейства и са направили оглед на щетите в 30 жилища в с. Тича и 4 жилища в с. Филаретово. Собствениците са били информирани за възможностите да получат подпомагане за покриване на потребностите им от първа необходимост и за възстановяване на унищожено оборудване и обзавеждане.

Пострадалите семейства са подали 29 заявления за отпускане на еднократна финансова подкрепа в размер до 1171 евро и 27 заявления за допълнителна помощ от 1550 евро. Подпомагането се отпуска на домакинствата, които отговарят на критериите за подпомагане, след извършване на социална анкета и оценка на техните потребности и на нанесените от бедствието щети.

Хората, кандидатствали за еднократната помощ до 1171 евро, могат да потърсят подкрепа до 1300 евро и от Фонд „Социална закрила“ към социалното министерство за закупуване на основно обзавеждане и оборудване за дома. Кандидатстването по Фонда се извършва през общините.

#60 заявления #с. Тича #заявления за помощи

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