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Два акта и 11 фиша за нарушения състави полицията след акция в Пловдив срещу гонките

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
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Два акта и 11 фиша за нарушения състави полицията след акция в Пловдив срещу гонките

Два акта и 11 електронни фиша за нарушения са съставени на водачи на мотоциклети след снощната изненадваща акция на полицията в Пловдив срещу нелегалните гонки. На място са проверени общо 107 лица, собственици на 94 мотора и 11 спортни автомобила, за които се е предполагало, че ще организират дрифтове. Задържани лица няма.

Акцията на полицията се проведе около 20:30 часа снощи на бензиностанция на "Асеновградско шосе "край Пловдив. Извънредната проверка е била провокирана от информация в социалните мрежи, че по трасето ще се организират нерегламентирани гонки. Събралите се шофьори обаче отрекоха подобни твърдения.

Ивелин Стоянов: "Ние си пиехме кафе най-нормално и господата дойдоха тук и започнаха наред да ни проверяват."

"БНТ: Обичайно ли се събирате на това място?

Йоана Дюлгерова: Да. Преди бяхме на друга бензиностанция, но сега сме тук. Седим си кротко, дали столове, дали по мотори."

Мартин Атанасов: "При условие, че всичко ни е изрядно, няма от какво да се притесняваме.

От полицията определиха акцията като превантивна.

Ст. комисар Васил Костадинов – директор на ОД на МВР-Пловдив: "За нас по-важното е, че успяхме да реагираме на момента, така че да се предотвратят евентуални техни намерения и още по-важното е, че по този начин успяхме и идентифицирахме голям брой лица, спрямо които в един бъдещ момент ще се прилагат съответните превантивни мерки за наблюдение."

От началото на годината в Пловдив и областта са съставени 34 акта на водачи, които са управлявали моторни превозни средства в условията на дрифт. Акцията на полицията срещу нерегламентираните гонки ще продължи и занапред.

#полицейска акция #гонки #Пловдив

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