Камионът, блокирал тунел "Витиня", е бил напълно технически изправен, съобщи Георги Кандев

В Министерството на вътрешните работи постъпи пълната автотехническа експертиза на камиона, блокирал движението в посока София на тунел "Витиня" след великденските празници. Данните от нея, както и резултатите от проведения първоначален следствен експеримент показват по категоричен и безспорен начин, че превозното средство е било напълно технически изправно към момента на инцидента, написа във фейсбук изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Той допълва, че този факт поставя нови въпроси в рамките на вече образуваното от прокуратурата досъдебно производство. "Навлиза ли същото в следваща фаза на анализ и процесуални действия, при която следва да бъде направена преценка относно наличието на данни за евентуално повдигане на обвинения", пита Кандев.

Ден след случая Кандев написа, че след следствен експеримент и извършена обстойна техническа експертиза на превозното средство е установено, че камионът е бил технически изправен и е могъл да се придвижи на собствен ход извън тунела. Собственикът на фирмата, използваща тира, е член на секционна избирателна комисия от парламентарно представена партия.

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев каза в ефира на Българската национална телевизия, че камионът е бил изправен и определи случилото се като „саботаж“.

„Целта може да бъде компрометиране на настоящото служебно правителство или компрометиране може би на определени политически сили, които пропагандата на определени партии свързват с това правителство“, предположи Дечев.

