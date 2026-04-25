Димитър Величков стана европейски шампион по таекуондо

Димитър Величков от СК “Тайгър Тийм” стана европейски шампион за 2026 година и донесе титлата там, където ѝ е мястото – в Перник! И не просто шампион, а единственият европейски шампион от града ни за тази година. Постижение, което тежи!

За втора поредна година Митко се качва на европейския връх, но този път предизвикателството беше още по-голямо – по-горна възрастова група, по-тежка категория и далеч по-сериозна конкуренция. И въпреки това – резултатът е същият: злато!

Пътят му до титлата мина през едни от най-силните съперници в кариерата му досега. В груповата фаза той победи състезатели от Чехия и Украйна, показвайки класа и увереност. На полуфинала се изправи срещу още един изключително подготвен украинец и отново наложи своя стил. А във финала – най-тежкото изпитание,срещу представител на Русия, в най-силния мач, който някога е играл, Митко показа сърце, характер и шампионски дух, за да стигне до победата.

Това не е случаен успех. Това е резултат от години труд, дисциплина и безкомпромисна отдаденост. Само преди няколко месеца Митко беше избран за Спортист на годината за 2025, след като стана европейски шампион и вице-световен шампион. Днес той не просто затвърждава това ниво – той го надгражда.