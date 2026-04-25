Димитър Величков стана европейски шампион по таекуондо

За втора поредна година Митко се качва на европейския връх.

Димитър Величков от СК “Тайгър Тийм” стана европейски шампион за 2026 година и донесе титлата там, където ѝ е мястото – в Перник! И не просто шампион, а единственият европейски шампион от града ни за тази година. Постижение, което тежи!

За втора поредна година Митко се качва на европейския връх, но този път предизвикателството беше още по-голямо – по-горна възрастова група, по-тежка категория и далеч по-сериозна конкуренция. И въпреки това – резултатът е същият: злато!

Пътят му до титлата мина през едни от най-силните съперници в кариерата му досега. В груповата фаза той победи състезатели от Чехия и Украйна, показвайки класа и увереност. На полуфинала се изправи срещу още един изключително подготвен украинец и отново наложи своя стил. А във финала – най-тежкото изпитание,срещу представител на Русия, в най-силния мач, който някога е играл, Митко показа сърце, характер и шампионски дух, за да стигне до победата.

Това не е случаен успех. Това е резултат от години труд, дисциплина и безкомпромисна отдаденост. Само преди няколко месеца Митко беше избран за Спортист на годината за 2025, след като стана европейски шампион и вице-световен шампион. Днес той не просто затвърждава това ниво – той го надгражда.

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
1
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
2
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране
4
Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
5
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Започва поетапно спиране на отоплението в София
6
Започва поетапно спиране на отоплението в София

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Живка Кирова в предаването "Аз съм"
Живка Кирова в предаването "Аз съм"
Димитър Илиев награди бронзовата медалистка от световния шампионат по таекуондо Дея Пеева Димитър Илиев награди бронзовата медалистка от световния шампионат по таекуондо Дея Пеева
Чете се за: 01:00 мин.
Кирил Милов се класира на полуфинал на европейското по борба в Тирана Кирил Милов се класира на полуфинал на европейското по борба в Тирана
Чете се за: 02:22 мин.
Девет медала за България от европейското по бразилско джу джицу за деца в Дъблин Девет медала за България от европейското по бразилско джу джицу за деца в Дъблин
Чете се за: 01:12 мин.
Българските състезатели записаха по една победа в последния ден на европейското първенство по джудо в Тбилиси Българските състезатели записаха по една победа в последния ден на европейското първенство по джудо в Тбилиси
Чете се за: 00:52 мин.
Ивайло Иванов завърши на седмо място на европейското първенство по джудо Ивайло Иванов завърши на седмо място на европейското първенство по джудо
Чете се за: 02:12 мин.

След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки?
След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Момчето, паднало с парапет на НДК, е в реанимация с опасност за живота Момчето, паднало с парапет на НДК, е в реанимация с опасност за живота
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Млада жена загина при пътен инцидент с тротинетка в Пловдив Млада жена загина при пътен инцидент с тротинетка в Пловдив
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Ще се задълбочи ли енергийната криза: САЩ няма да прави нови изключения за Русия и Иран Ще се задълбочи ли енергийната криза: САЩ няма да прави нови изключения за Русия и Иран
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Колоездене с кауза: Подкрепа за хората с хемофилия
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Слави Василев: Идва времето на истинското правосъдие, на...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
