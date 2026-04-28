372 състезателки от 43 държави ще участват на еврошампионата по художествена гимнастика

Общо 372 гимнастички 43 държави ще участват на европейското първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе във Варна в периода 27-31 май. От тях 260 са състезателки при жените (включително 26 ансамбъла), а 112 са девойки, което очертава силна конкуренция във всички възрастови групи и дисциплини.

Сред основните фаворитки за медалите са българките Стилияна Николова и Ева Брезалиева, които ще излязат пред родна публика с амбиции за златото. Сериозна конкуренция се очаква от действащата европейска шампионка в многобоя Таисия Онофричук (Украйна), световната и олимпийска шампионка Даря Варфоломеев (Германия) и бронзовата медалистка от Игрите в Париж 2024 София Рафаели (Италия).

В битката за отличията се включват още Тара Драгаш (Италия), румънките Амалия Лика и Андреа Вердеш, Фани Пигницки (Унгария), Мейтъл Сумкин (Израел), Лиляна Левинска (Полша), Хатидже Гьокче Емир (Турция), както и редица нови имена, които допълнително повишават нивото на конкуренцията.

В ансамбловата надпревара с огромен интерес се очаква представянето на София Иванова, Рая Божилова, Магдалина Миневска, Маргарита Василева, Магдалена Вълкова и Емилия Обретенова. Момичетата на Весела Димитрова и на Ясена Стойнева излизат с амбиции за призово класиране и борба за медалите.

Конкуренцията ще бъде на изключително високо ниво. В Двореца на културата и спорта ще играят съставите на Италия, Израел, Беларус, Русия, Украйна Германия, Испания и други.

При девойките България ще разчита на Сияна Алекова, Деа Емилова и Александра Петрова, които ще представят новото поколение на българската художествена гимнастика.

Българското участие ще бъде подсилено и от съдийско присъствие чрез Филипа Филипова и Рада Вражева.