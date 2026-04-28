БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Чете се за: 05:37 мин.
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

372 състезателки от 43 държави ще участват на еврошампионата по художествена гимнастика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Варна ще бъде домакин на турнира от 27 до 31 май.

Стилияна Николова Ева Брезалиева
Снимка: БТА
Слушай новината

Общо 372 гимнастички 43 държави ще участват на европейското първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе във Варна в периода 27-31 май. От тях 260 са състезателки при жените (включително 26 ансамбъла), а 112 са девойки, което очертава силна конкуренция във всички възрастови групи и дисциплини.

Сред основните фаворитки за медалите са българките Стилияна Николова и Ева Брезалиева, които ще излязат пред родна публика с амбиции за златото. Сериозна конкуренция се очаква от действащата европейска шампионка в многобоя Таисия Онофричук (Украйна), световната и олимпийска шампионка Даря Варфоломеев (Германия) и бронзовата медалистка от Игрите в Париж 2024 София Рафаели (Италия).

В битката за отличията се включват още Тара Драгаш (Италия), румънките Амалия Лика и Андреа Вердеш, Фани Пигницки (Унгария), Мейтъл Сумкин (Израел), Лиляна Левинска (Полша), Хатидже Гьокче Емир (Турция), както и редица нови имена, които допълнително повишават нивото на конкуренцията.

В ансамбловата надпревара с огромен интерес се очаква представянето на София Иванова, Рая Божилова, Магдалина Миневска, Маргарита Василева, Магдалена Вълкова и Емилия Обретенова. Момичетата на Весела Димитрова и на Ясена Стойнева излизат с амбиции за призово класиране и борба за медалите.

Конкуренцията ще бъде на изключително високо ниво. В Двореца на културата и спорта ще играят съставите на Италия, Израел, Беларус, Русия, Украйна Германия, Испания и други.

При девойките България ще разчита на Сияна Алекова, Деа Емилова и Александра Петрова, които ще представят новото поколение на българската художествена гимнастика.

Българското участие ще бъде подсилено и от съдийско присъствие чрез Филипа Филипова и Рада Вражева.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Най-четени

Още от: Други спортове

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ