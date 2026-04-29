Жителите в Калояново спечелиха делото срещу увеличението на такса смет

від БНТ , Репортер: Росица Колева
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
обрат такса смет калояново местните жители спечелиха делото увеличението налога
Административният съд в Пловдив отмени решението на Общинския съвет на Калояново за увеличаване на такса „смет" за 2025 г.

Тогава размерът на налога беше драстично повишен, като за някои населени места в общината нарастването надхвърли два пъти и половина.

От местната власт обявиха, че ще обжалват съдебното решение, но въпреки това за настоящата година Общинският съвет е приел нов, по-нисък размер на таксата за битови отпадъци.

Драстичният скок на такса битови отпадъци за миналата година в община Калояново разгневи хората. В някои населени места налогът се вдигна от 13 на 29,5 промила.

Димчо Христов, жител на с Ръжево Конаре: „От 80 на 300 лв. ми скокна данък смет, аз съм пенсионер и за други пенсионери това си е криза.“

Иван Есев, жител на Калояново: „Беше 130 и сега се удвои, двойна стана, 260.“

Стефан Петрушев, кмет на с. Дуванлии: „При нас се увеличи с повече от 50%. Като качество да, подобри се, но това беше за сметка на четирикратно увеличение на извозване на контейнерите.“

След масови протестни подписки кметът на село Черноземен подаде жалба в съда срещу решението за увеличената такса. Според Тоня Христозова има грешка във формулата, по която се изчислява таксата в общината.

Тоня Христозова, кмет с. Черноземен: „Фирмите, които са извън регулация, трябва да попадат в изчисляването в общата данъчна оценка. Тях ги изкарват и по този начин става много ниска данъчната оценка на населеното място и се повишава промила на населението.“

Административният съд в Пловдив определи увеличението на таксата като незаконосъобразно. В мотивите на съда се посочва нарушена процедура при общественото обсъждане, липса на информация за приходите и разходите в план-сметката. В отговор от местната власт обявиха, че ще обжалват пред Върховния административен съд. И все пак за настоящата година таксата е намалена.

