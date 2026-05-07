Подписано е разрешение за строеж за участък 6 от АМ „Хемус“

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов подписа разрешение за строеж за участък 6 на автомагистрала „Хемус“, съобщиха от ведомството.

Той е с дължина от близо 32 километра – от края на пътен възел на път III-303 Павликени – Левски до път I-5 Русе – Велико Търново, включително пътен възел при село Куцина.

Съгласно издаденото разрешение се допуска предварително изпълнение на участъка. Така ще се ускори изграждането на магистралата, която е обект с национален приоритет и е едно от основните трасета на републиканската пътна мрежа.

Срокът за завършване на строително-монтажните работи на този участък е 44 месеца от подписването на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия.

В момента се работи по изграждането на участъци 2, 3 и 4 от АМ „Хемус“.

За участък 5, с дължина 23 км, от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III-301) до път III-303 включително пътен възел, в момента се подготвя документация, след което ще може да започне работата на обекта.

За участъци 7 и 8 се извършват съгласувателни процедури по Закона за устройството на територията и по технически решения.

През месец февруари т.г. бе издадено и разрешение за строеж на участък 9, с дължина 11 км, от км 299 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310 (начало на участък в строителство), включително п.в. „Буховци – Юг“.

Всички участъци на АМ „Хемус“, без 7 и 8, са с одобрени проекти и са теренно осигурени.