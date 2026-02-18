БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Последен отчет на регионалния министър: Напредък по „Хемус“, „Струма“ и 524 млн. евро за Русе – Бяла

Алекс Христов от Алекс Христов
У нас
Снимка: БТА
Слушай новината

В последния ден на поста си министърът на регионалното развитие и благоустройството представи отчет за свършеното, след като вече е назначено служебно правителство. Той подчерта, че за една година управление са рестартирани и придвижени ключови инфраструктурни проекти, които дълго време са били блокирани.

Сред основните акценти са въвеждането в експлоатация на участък от автомагистрала „Хемус“, завършването на автомагистрала „Европа“ и модернизацията на трасето Мездра – Ботевград. Започнало е и изграждането на обхода на Кресна като част от автомагистрала „Струма“, а за няколко участъка на „Хемус“ вече има издадени разрешения за строеж.

Осигурено е европейско финансиране от 524 млн. евро за участъка Русе – Бяла от бъдещата магистрала между Велико Търново и Русе. През годината са рехабилитирани 147 км от републиканската пътна мрежа и са ремонтирани над 150 км от автомагистрала „Тракия“, като са обезопасени и 36 участъка с концентрация на катастрофи.

Министърът отчете, че по Плана за възстановяване и устойчивост са запазени всички средства за енергийно обновяване на жилищни сгради, а срокът за изпълнение е удължен до 2029 г. По общинската инвестиционна програма са подписани над 2400 споразумения, като по думите му не е правено разграничение между общините.

По оперативната програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 са сключени договори за 1,6 млрд. евро, а по предходния период са усвоени почти 95% от средствата. Като приоритет за служебния и следващия редовен кабинет той посочи довършването на започнатите инфраструктурни проекти, Фонда за справедлив преход и ключови водни инвестиции.

В заключение министърът заяви, че оставя министерството с „необратими процеси“ по стратегическите обекти и с отчетена висока степен на прозрачност в работата.

