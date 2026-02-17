"Лекс.bg": Продължават съдебните производства във връзка с избора на генерален директор на БНТ

Продължават съдебните производства във връзка с избора на генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ), съобщават от сайта "Лекс".

Повод за статията е решението от 13 февруари на Върховния административен съд (ВАС), който отмени определението на Административен съд – София-област (АССО), с което беше спряно обявяването на нова процедура за избор на генерален директор на БНТ от Съвета за електронни медии (СЕМ) на 15 юли 2025 г.

Според водещи експерти в областта, до които „Лекс“ се е допитал, въпреки произнасянето на ВАС, процедурата за избор на генерален директор на БНТ все още не може да продължи. Като аргумент се изтъква обстоятелството, че АССО и ВАС по-рано са уважили искането на директора на БНТ Емил Кошлуков за безусловно преустановяване на всички действия на СЕМ по провеждането на новия конкурс. По това дело на 23 януари тази година е постановено и решение на първоинстанционния съд за тълкуване.

Съставът на АССО е приел, че искането на Емил Кошлуков за тълкуване е основателно и е постановил, че безусловно следва да бъдат прекратени всякакви действия на СЕМ във връзка с провеждането на втората по време процедура.

По данни на „Лекс“, СЕМ е подал жалба срещу решението за тълкуване, но делото все още не е изпратено за разглеждане от касационната инстанция. При това положение, продължаването на процедурата за избор на генерален директор на БНТ би могло да се тълкува като нарушение на съдебния акт и така да стане повод за оспорване на крайния акт в процедурата.

От „Лекс“ припомнят, че процедурата за избор на генерален директор на БНТ беше обявена от СЕМ в средата на 2025 г., въпреки че предходната – от 2022 г., все още не е приключила. Правно недопустимо е да има две висящи процедури за един и същ избор, допълват от сайта.

Във връзка с по-ранната процедура е налице и висящо съдебно производство пред административния съд, по което все още няма решение.

