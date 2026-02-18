БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Спецов: Доставките на петрол за „Нефтохим" са регулярни и предвидими

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:27 мин.
шефът нап румен спецов установени фрапантни нарушения имоти висши държавни служители
Всички нужди на България от нефтени продукти са обезпечени, доставките на суров нефт са регулярни и предвидими, а финансовото състояние на „Нефтохим Бургас“ е стабилизирано. Няма риск страната да остане без горива. Това заяви Румен Спецов, особен търговски управител на „Лукойл“ (Lukoil) в България, по време на заседание на постоянната парламентарна Комисия по икономическа политика и иновации.

На заседанието беше обсъден планът за действие на особения търговски управител на „Лукойл“ в България съгласно чл. 27б, ал. 6 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Спецов определи рафинерията в Бургас като „истинско технологично чудо“ и една от най-модерните в света.

По думите му първоначално рафинерията е проектирана да преработва основно петрол сорт „Уралс“, но към момента инженерно-химичният екип успява да комбинира различни сортове суров нефт. „Инженерите правят чудеса, за да адаптират технологичния процес към различни видове суровина“, посочи той.

По време на заседанието Спецов отговаря на въпроси на народни представители от различните парламентарни групи.



