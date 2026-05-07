ЕС забранява приложенията за разголване с помощта на изкуствен интелект

Десислава Апостолова
Чете се за: 01:37 мин.
Европейската комисия, Европейският парламент и Съвета на ЕС постигнаха днес споразумение за по-прости и благоприятни за иновациите правила за изкуствения интелект (ИИ). Правилата са част от така наречения цифров "омнибус" за ИИ за опростяване на европейското законодателство с цел повишаване на конкурентоспособността на Европа.

Споразумението засилва защитата на гражданите. С него се забраняват системите с ИИ, които генерират открито сексуално и интимно съдържание без съгласие или материали, съдържащи сексуално насилие над деца, като и приложения за разголване или събличане с помощта на ИИ.

Споразумение определя ясен график за прилагане на правилата, уреждащи високорисковите системи с ИИ. Правилата за системите, използвани в някои високорискови области — включително биометрични данни, критична инфраструктура, образование, заетост, миграция, убежище и граничен контрол — ще се прилагат от 2 декември 2027 г.

За системи, вградени в продукти като асансьори или играчки, правилата ще се прилагат от 2 август 2028 г. Тази последователност ще спомогне да се гарантира, че техническите стандарти и другите инструменти за подкрепа са въведени, преди правилата да започнат да се прилагат.

Сега Европейският парламент и Съветът трябва официално да приемат политическото споразумение. След приемането им измененията ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и ще влязат в сила три дни по-късно.

