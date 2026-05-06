Президентът на Европейската атлетика получи благодарствен плакет от БФЛА

Генералният секретар на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Илиян Пищиков връчи благодарствен плакет на президента на Европейската атлетика (ЕА) Добромир Карамаринов в Лозана.



Плакетът е от името на БФЛА и нейния президент Георги Павлов. Пищиков се включи в специален семинар, заедно със свои колеги от още шест лекоатлетически федерации – Андора, Румъния, Малта, Сърбия, Португалия и Финландия.



Карамаринов отчете събирането като прекрасна възможност за обмяна на опит и заздравяване на общата визия за бъдещето на европейската атлетика.