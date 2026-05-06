Лекоатлетът Георги Петков: Искам да имам голям успех с щафетата и да се класираме за европейско първенство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази
лекоатлетът георги петков искам имам голям успех щафетата класираме европейско първенство
Снимка: БФЛА
Слушай новината

Спринтьорът Георги Петков заяви, че обемът от работата в подготовката е сериозен, но същото се отнася и за амбициите му относно предстоящия летен сезон.

„Най-вече наблягаме на натоварванията. Подготовката протича добре, работим усилено върху щафетата. Всичко върви по план и вече започвам да влизам във форма“, каза той пред БФ Лека атлетика.

Петков е балкански шампион на 100 метра от първенството в Крайова при юношите под 20 години, където триумфира с отличен резултат от 10.42 секунди. Въпреки успеха, младият спринтьор вече е насочил поглед към следващите предизвикателства.

„Това е само първата стъпка. Насладих се на момента, но той вече е в миналото. Имам по-големи мечти и не се връщам назад“, категоричен е роденият във Видин лекоатлет.

Сред основните му цели е развитието на националната щафета 4 по 100 метра:

„Искам да имам голям успех с щафетата - да се класираме за европейско първенство, а през 2027 година да покрия норматива за шампионата при младежите под 23 години.“

Относно работата в отбора, той подчерта добрата атмосфера:

„Колективът е много добър. Разбираме се отлично и тренираме на високи обороти. Работим като едно цяло.“

Спринтьорът коментира и промяната, свързана с новия си треньор Валя Демирева, която според него вече дава резултати.

„Тя въведе нов начин на работа и ми дава спокойствие, но и ме натиска до краен предел. Успява да ме изкара от зоната ми на комфорт, за да разкрия пълния си потенциал“, каза Петков.

Николина Щерева: Григор Христов продължава да е част от леката атлетика
