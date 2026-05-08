Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Чете се за: 01:45 мин.
На първото заседание на новото правителство Румен Радев...
Чете се за: 06:35 мин.
Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме
Чете се за: 05:22 мин.
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 05:00 мин.
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и...
Чете се за: 01:02 мин.
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и...
Чете се за: 02:00 мин.
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното...
Чете се за: 02:35 мин.
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото...
Чете се за: 02:12 мин.

Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Георги Павлов проведе среща с кмета на Русе за бъдещето на леката атлетика

Чете се за: 02:32 мин.
Срещата е част от стратегията на Българска федерация лека атлетика за по-активно партньорство с местната власт в страната.

Георги Павлов
Снимка: БФЛА
Президентът на Българска федерация лека атлетика Георги Павлов проведе работна среща с кмета на Русе Пенчо Милков, на която основен акцент бе възможността за изграждане на модерна лекоатлетическа зала от европейски мащаб в крайдунавския град.

По време на разговорите в Община Русе двете страни обсъдиха потенциала на подобен проект и значението му както за развитието на спорта в региона, така и за утвърждаването на града като водещ център на леката атлетика на Балканите.

В срещата участие взеха още заместник-кметът Борислав Рачев, председателят на СКЛА „Дунав“ Евгени Игнатов, членът на Управителния съвет на клуба Николай Денев, както и легендарната българска спринтьорка Анелия Нунева-Вечерникова. Една от най-успешните български лекоатлетки остава в историята с двата си олимпийски финала на 100 метра – 6-о място в Барселона 1992 и 8-о място в Сеул 1988, както и с редица престижни класирания на световни първенства.

В рамките на срещата Георги Павлов представи идеен проект за бъдещата зала, който предизвика сериозен интерес и положителни отзиви.

Общата позиция на участниците бе, че Русе заслужава спортна инфраструктура на високо европейско ниво, предвид богатите традиции на града в леката атлетика и спорта като цяло. Георги Павлов и Пенчо Милков се обединиха около мнението, че с добра координация и последователна работа проектът има реален потенциал да бъде реализиран.

Президентът на БФЛА благодари на кмета Пенчо Милков за дългогодишната подкрепа към местните клубове и към „царицата на спортовете“ като цяло.

Срещата е част от стратегията на Българска федерация лека атлетика за по-активно партньорство с местната власт в страната. През последните месеци Георги Павлов проведе подобни разговори и с кметовете на София, Пловдив и Перник.

Общата цел остава ясна – създаване на по-добри условия за развитие на българската лека атлетика и бъдещите поколения атлети.

#Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА)

Над 400 млади спортисти от шест държави ще стартират в турнир по лека атлетика в Русе
Над 400 млади спортисти от шест държави ще стартират в турнир по лека атлетика в Русе
Президентът на Европейската атлетика получи благодарствен плакет от БФЛА
Чете се за: 00:42 мин.
Лекоатлетът Георги Петков: Искам да имам голям успех с щафетата и да се класираме за европейско първенство
Чете се за: 02:00 мин.
Николина Щерева: Григор Христов продължава да е част от леката атлетика
Чете се за: 01:07 мин.
Турнир по лека атлетика в памет на спортния журналист Григор Христов се проведе за десети пореден път
Чете се за: 02:27 мин.
Христо Илиев: Петър Петров ми пожела да бия и рекорда му на 100 метра
Чете се за: 02:07 мин.

На първото заседание на новото правителство Румен Радев очерта основните приоритети
На първото заседание на новото правителство Румен Радев очерта...
Чете се за: 06:35 мин.
Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са първите им задачи? (ОБЗОР)
Чете се за: 04:42 мин.
До 10 дни започва пръскането срещу комари по Дунава, след като бяха отпуснати 1,28 млн. евро
Чете се за: 02:40 мин.
Брюксел увери, че ще спази своята част от сделката след ултиматума на Тръмп
Чете се за: 02:37 мин.
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Чете се за: 01:45 мин.
Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност
Чете се за: 01:02 мин.
Първи сериозен тест за примирието: САЩ и Иран си размениха удари в...
Чете се за: 02:12 мин.
Гълъб Донев: Бюджетът за 2026 година ще бъде готов до месец
Чете се за: 04:30 мин.
