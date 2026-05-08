Георги Павлов проведе среща с кмета на Русе за бъдещето на леката атлетика

Президентът на Българска федерация лека атлетика Георги Павлов проведе работна среща с кмета на Русе Пенчо Милков, на която основен акцент бе възможността за изграждане на модерна лекоатлетическа зала от европейски мащаб в крайдунавския град.

По време на разговорите в Община Русе двете страни обсъдиха потенциала на подобен проект и значението му както за развитието на спорта в региона, така и за утвърждаването на града като водещ център на леката атлетика на Балканите.

В срещата участие взеха още заместник-кметът Борислав Рачев, председателят на СКЛА „Дунав“ Евгени Игнатов, членът на Управителния съвет на клуба Николай Денев, както и легендарната българска спринтьорка Анелия Нунева-Вечерникова. Една от най-успешните български лекоатлетки остава в историята с двата си олимпийски финала на 100 метра – 6-о място в Барселона 1992 и 8-о място в Сеул 1988, както и с редица престижни класирания на световни първенства.

В рамките на срещата Георги Павлов представи идеен проект за бъдещата зала, който предизвика сериозен интерес и положителни отзиви.

Общата позиция на участниците бе, че Русе заслужава спортна инфраструктура на високо европейско ниво, предвид богатите традиции на града в леката атлетика и спорта като цяло. Георги Павлов и Пенчо Милков се обединиха около мнението, че с добра координация и последователна работа проектът има реален потенциал да бъде реализиран.

Президентът на БФЛА благодари на кмета Пенчо Милков за дългогодишната подкрепа към местните клубове и към „царицата на спортовете“ като цяло.

Срещата е част от стратегията на Българска федерация лека атлетика за по-активно партньорство с местната власт в страната. През последните месеци Георги Павлов проведе подобни разговори и с кметовете на София, Пловдив и Перник.

Общата цел остава ясна – създаване на по-добри условия за развитие на българската лека атлетика и бъдещите поколения атлети.