България бе домакин на Sofia Open за 13-та поредна година

За 13-та година България беше домакин на един от най-мащабните международни турнири по карате с над 1400 участници от 18 държави от цял свят - Sofia Open. През уикенда зрителите в зала "Асикс Арена" станаха свидетели на интересни двубои, обрати и много спиращи дъха мачове.

Организатор на турнира, който се превръща в един от най-качествените в Европа, е карате клуб Цанев с подкрепата на Българска Национална Федерация Карате, Спортувай с президента, София - Европейска столица на спорта и спонсори. Показател за високото качество на турнира, освен участниците от цял свят, е и присъствието на над 50 чуждестранни топ рефери, начело със съдия номер 1 в световната ранглиста Тату Мелуа, която беше и главен рефер на "Sofia Open".

С "Купата на Президента" тази година за Украйна си тръгна отборът на Шампион, който спечели 19 златни, 7 сребърни и 13 бронзови медала (общо 39), на второ място завърши клуб Цанев с 15 златни, 9 сребърни и 20 бронзови (общо 44), а на трето клуб Лидер от Украйна с 13 златни, 15 сребърни и 16 бронзови медала (общо 44).

От останалите български отбори златни медали спечелиха още клуб Калоян Годжу кай (3), Етър, Велико Търново (3), Шурикен, Кюстендил (2), Ронин 11 (2), Калиакра, Каварна (1), Годжу карате клуб Алеко (1), Енсо Mладост (1) и Торнадо Кофукан, Хасково (1).