Олимпиакос със загуба в Евролигата

Олимпиакос претърпя драматично поражение с 94:99 след две продължения при визитата си на Жалгирис в Каунас в двубой от 29-ия кръг на редовния сезон в Евролигата.

Тимът от Пирея бе без контузения си лидер Александър Везенков, но въпреки това демонстрира характер и дълго време контролираше събитията на паркета. Гостите дори поведоха с 11 точки в началото на последната четвърт, но позволиха авансът им постепенно да се стопи.

В допълнителното време Олимпиакос отново изглеждаше по-близо до успеха, след като излезе напред с 87:82 в началото на второто продължение. Силната серия на домакините, водени от Силвен Франсиско и Найджъл Уилямс-Гос, обаче обърна развоя на срещата и донесе ценен успех за литовския тим.

Именно Франсиско и Уилямс-Гос бяха най-резултатни за победителите с по 23 точки, докато за гръцкия гранд над всички се отличи Еван Фурние с 32 точки. Тайлър Дорси добави още 15 за гостите.

След поражението Олимпиакос остава на второ място в класирането с баланс 18-10, а Жалгирис се изкачи до шестата позиция със 17 победи и 12 загуби.

Лидер в подреждането продължава да бъде действащият шампион Фенербахче, който записа осма поредна победа след труден успех с 81:78 над Партизан у дома. Срещата бе изключително оспорвана през първите три части, но в заключителните минути турският тим наложи контрол и не позволи нов обрат.

Тейлън Хортън-Тъкър поведе победителите с 29 точки, докато за сръбския състав Бруно Фернандо реализира 18. Партизан остава на предпоследното 19-о място в таблицата.

В същото време Цървена звезда зарадва своите фенове с победа с 91:81 над Анадолу Ефес и се изкачи до седмата позиция с актив от 17-12. Българският национал Коди Милър-Макинтайър изигра солиден мач и завърши с 12 точки, 6 борби и 6 асистенции, а Джаред Бътлър бе най-резултатен за домакините с 21 точки. С толкова за турския тим приключи и Пи Джей Доужър.

В последния мач от програмата Виртус Болоня надделя с 85:80 над Барселона в двубой, преминал през серия от обрати. Каталунците започнаха по-силно и поведоха с 28:18, но италианският тим отвърна и на свой ред изгради двуцифрен аванс. Барселона дори направи серия от 12 безответни точки в края и си върна лидерството, но решаващи кошове на Карсън Едуардс в последната минута осигуриха 13-ия успех на Болоня за сезона.