Борислава Христова и Атинайкос с 18-а победа в Гърция

Националката Борислава Христова и Атинайкос записаха 18-а победа от началото на сезона в гръцкото първенство по баскетбол за жени. Лидерът в класирането се наложи като гост на Олимпиакос с 85:75 (22:18, 26:23, 18:19, 19:15) в среща от 21-ия кръг.

Гостите държаха инициативата през по-голямата част от двубоя, като още през първото полувреме си осигуриха аванс от седем точки. След равностойна трета четвърт Атинайкос запази концентрация в заключителните минути и не допусна обрат.

Борислава Христова беше на терена 20:40 минути и завърши с 9 точки, 5 борби и 1 отнета топка. Най-резултатна за победителките бе Алексис Принс с 18 точки.

С успеха Атинайкос продължава да оглавява временното класиране с баланс 18-1, докато Олимпиакос е трети с 15 победи и 4 загуби.

В следващия кръг от шампионата тимът на Христова ще приеме Анортозис Волу на 1 март.