Рилски спортист отстъпи на Атлет Целие в първия дуел в Самоков

Рилски спортист загуби от Атлет Целие с 64:77 (16:10, 20:22, 12:24, 16:21) в мач от четвъртфиналите на Адриатическата лига.

Първият кош в зала “Арена СамЕлион” бе на сметката на гостенките, дело на Изабел Гардуел. Самоковки обаче отговориха със серия от 9 поредни пункта, с точни изстрели на Деница Манилова, Кейла Грийн и Ивана Бонева. Манолова и Грийн бяха в основата на нова серия за домакините, продължила 7 точки. Възпитаничките на Маргарита Маринкова се оттеглиха с аванс от 6 точки, след първите 10 минути игра.

В средата на втория период баскетболистките в бяло изградиха двуцифрен аванс и поведоха с 10 точки след тройка от нула градуса на Ивана Бонева. Втората четвърт завърши с кош на Шонта Шоу и пасив от 4 точки за словенките.

След почивката състезателките в синьо осъществиха серия от 8 поредни точки, с която стигнаха до обрат. Баскетболистките на Дамир Гръгич бяха двойно по-резултатни от своите противнички и изградиха преднина от 8 точки преди заключителните 10 минути.

С първия точен изстрел за финалната част гостенките изградиха двуцифрен аванс, след кош на Романа Йеленц. С напредването на частта ефективността им в преден план продължи да расте и очаквано стигнаха до успеха.

Най-резултатна бе Изабел Градуел, като отбеляза 18 точки. За самоковки Ивана Бонева реализира 16.

Реваншът в "Гимназия Целие - Център" в Словения е на 3-и март, вторник, от 18:00 часа. Победителят от тази двойка ще играе на полуфиналите срещу защитаващия титлата си Будучност (Черна гора).