Карина Константинова и тимът на Келтерн отново на финал в турнира за Купата на Германия

Карина Константинова бе сред основните фигури за класирането на Рутроник Старс Келтерн във финала на турнира за Купата на Германия. Българката и нейните съотборнички надделяха над Марбург със 79:74 във втория полуфинал в Берлин.

Действащите шампионки на Германия взеха предимство през първото полувреме, спечелено с 48:30. При подновяването на играта символичните домакини се пребориха за обрат, но в края Келтерн стигна до ценния успех.

Националката на България започна в стартовата петица и допринесе за победата, като остана на крачка от дабъл-дабъл. Гардът завърши с 13 точки, 3 борби, 9 асистенции и 3 откраднати топки за 33 минути в игра. При стрелбата тя бе 4/6 от средно разстояние, 1/3 зад дъгата и 2/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Селекцията на Матеа Тавич си осгури място на финала в надпреварата за втора поредна година, като преди сезон спечели сребърните медали. В спора за трофея Константинова и компания ще срещнат АЛБА Берлин, който отказа Заарлуис със 71:67 след продължения в първия полуфинал.

Карина Константинова е сред лидерите на женския ни национален отбор, който продължава кампанията си в предквалификациите за Евробаскет 2027. За тима ни предстоят два домакински мача в Пловдив, на 11 март с Азербайджан и на 14 март с Украйна. На 17 март гостуваме на Черна гора.

Националният отбор е с баланс 3-0 в група Е от пресявките, където оглавява временното класиране.