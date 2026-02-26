Борислава Христова и Атинайкос се доближиха до финала в Еврокъп

Борислава Христова и Атинайкос мечтаят все по-силно за финал в Еврокъп. Пред своя публика българката и нейните съотборнички сломиха АСБ Виланьов Д‘Аск с 69:56 в първия мач от полуфиналите.

Христова се включи от пейката срещу действащия шампион в надпреварата за гъркините. Българската националка записа 4 точки, 4 борби и 4 асистенции за 19 минути в игра. При стрелбата си крилото бе 1/2 от средно разстояние, 0/2 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Това се оказа достатъчно за баскетболистките на Стела Калциду да натрупат 13 точки преднина преди реванша и да направят огромна крачка към финала. Вторият мач ще се състои на френска земя на 4 март (сряда).

Силен край помогна на домакините да се преборят за крехка преднина от 2 точки в края на дебютната част. Гъркините не отстъпиха водачеството и във втория период, за да се изстрелят на голямата почивка при 34:32.

Сценарият се повтори и при подновяването на играта, а след 30 минути игра участникът в елита на южната ни съседка се откъсна с 9 точки. Във финалната десетка домакините се пребориха и за двуцифрена разлика, слагайки точка на спора.

Алексис Принс наниза 16 точки за победителките.